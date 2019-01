Koulibaly, anche l’Inghilterra si scopre razzista negli stadi

ilnapolista

(Di lunedì 14 gennaio 2019) La sparata del Daily Mirror Attenzione che l’erba del vicino, in questo caso l’Inghilterra, non è così verde così come la si racconta. Certo non ci saranno i buu che razzisti che hanno sconvolto, e soprattutto le reazioni del sistema sono decisamente diverse rispetto all’Italia, ma la Premier non è quel campionato vergine come molti voglio pensare. Secondo il Daily Mirror,è il principale obiettivo di mercato del Mster United per la prossima stagione. Rispetto ai precedenti assalti, lo United può contare questa volta sulla voglia del difensore di lasciare l’Italia dopo quanto accaduto nel giorno di Santo Stefano a San Siro in occasione di Inter-Napoli con i buu razzisti indirizzati dalla curva interista. Di fatto, per il tabloid britannico, il trasferimento eventuale del senegalese potrebbe essere favorito da motivazioni extracalcistiche.Gli ...