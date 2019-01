Kim | volto dei soccorritori della Sea Watch | «Ecco cosa ho visto»

vanityfair

(Di lunedì 14 gennaio 2019) I migranti sulla SeaI migranti sulla SeaI migranti sulla SeaI migranti sulla SeaI migranti sulla SeaI migranti sulla SeaI migranti sulla SeaI migranti sulla SeaQuando scendi da una barca, dopo settimane in mare, sembra che l’asfalto sotto i piedi continui ad oscillare. Destra e sinistra, su e giù. Come le onde. È stata probabilmente questa la prima sensazione provata dai 49 migranti bloccati per 19 giorni in mezzo al Mediterraneo, sulle navi umanitarie tedesche Sea3 e Sea Eye. Sono scesi a Malta il 9 gennaio scorso, dopo un’odissea iniziata il 22 dicembre e il divieto di approdo da Italia, Spagna, Grecia, Olanda e Tunisia.È la stessa sensazione che ha provato anche Kim, rasta lunghi e biondi diventato «famoso» dopo il video in cui, urlando di gioia «c’est fini», annunciava ai migranti che Malta aveva dato ...