Kia Telluride - La nuova Suv full size per gli Stati Uniti

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Il Salone di Detroit segna il debutto della versione definitiva della Kia, che si posiziona al vertice della gamma americana del marchio coreano. Proprio ai clienti statuitensi è dedicato un veicolo che abbraccia la formula della Suva otto posti, che unisce caratteristiche più simili ai modelli premium con contenuti tecnici che non escludono l'impegno nell'off-road leggero grazie alla trazione integrale opzionale.Imponente e confortevole, a un passo dalle premium. Il design, già svelato nei mesi scorsi con una serie di concept e allestimenti in anteprima, prende le distanze da altri prodotti Kia, ma conferma la mascherina Tiger Nose e trova nei gruppi ottici a Led anteriori e posteriori un punto di originalità. L'intenzione è quella di puntare sull'imponenza, ma non mancano i classici componenti in plastica grezza su paraurti e passaruota. Gli interni sono ...