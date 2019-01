Kazu Miura torna a giocare a 52 anni | da Baggio a Gascoigne | cosa fanno oggi i ragazzi

gqitalia

: Sapete chi è (e quanti anni ha) il calciatore più vecchio del mondo? - VanityFairIt : Sapete chi è (e quanti anni ha) il calciatore più vecchio del mondo? - persemprecalcio : ?? Come noto, Kazuyoshi #Miura ha rinnovato il proprio contratto con lo #Yokohama alla veneranda età di... quasi 52… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Il calciatore giapponeseyoshinon smette di stupire: a 52(li compirà il prossimo 26 febbraio) l’ex attaccante del Genoa si appresta a vivere una nuova stagione da professionista con la maglia dello Yokohama FC, nella J2 League, la Serie B nipponica. Pur relegato da tempo tra le riserve (9 presenze nel campionato 2018), «» non vuole saperne di appendere gli scarpini al chiodo. La sua longevità è impressionante: professionista dal 1986 (33fa…), ha iniziato la sua carriera in Brasile (vestendo le maglie anche di Santos e Palmeiras) per poi arrivare fino alla nostra Serie A, nel Genoa (nella stagione 1994-95), andando in gol una sola volta, in un derby perso 3-2 con la Sampdoria. Nel suo lungo peregrinare è finito a svernare allo Yokohama, dove è arrivato nel 2006, quando aveva «soltanto» 39. Il suo ...