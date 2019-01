Juventus | Ramsey avrebbe già svolto la prima parte delle visite mediche RUMORS

Juventus-Ramsey - Allegri blocca scambio con Benatia : JUVENTUS RAMSEY, i bianconeri tentano il tutto per tutto- Aaron Ramsey sarà un giocatore della Juventus. Questo avverrà al cento per cento, da decifrare ora se lo diventerà subito o tra qualche mese, alla scadenza del contratto con l’Arsenal. I piani dei bianconeri sono cambiati in corso d’opera: quando è nata la trattativa l’idea era […] L'articolo Juventus-Ramsey, Allegri blocca scambio con Benatia proviene da Serie A News Calcio - ...

Sorpresa Juventus - Ramsey ha già fatto le visite mediche : i bianconeri spingono per prenderlo già a gennaio : Il centrocampista gallese in scadenza con l’Arsenal ha sostenuto una parte delle visite mediche ieri in gran segreto, adesso la Juve prova a convincere i ‘Gunners’ a cederlo già a gennaio Aaron Ramsey si avvicina a grandi passi verso la Juventus, ormai suo nuovo club dopo il certificato addio all’Arsenal. Il gallese ha scelto i bianconeri, sostenendo addirittura nella giornata di ieri una prima parte delle visite ...

Juventus-Ramsey : Benatia all'Arsenal è la chiave per averlo subito : Nell'affare tra Juventus e Arsenal per Aaron Ramsey , la chiave potrebbe essere Medhi Benatia . I bianconeri hanno l'accordo con il centrocampista gallese che si svincolerà dai Gunners a giugno, ma ...

Juventus - oggi Ramsey potrebbe effettuare le visite mediche : In questo momento imperversa la sessione invernale, che solitamente è considerata di riparazione, poiché i club, soprattutto quelli minori, ricorrono sul mercato per colmare qualche lacuna nell'organico, in modo da avere la possibilità di accumulare qualche punto in più nel corso del campionato. I top club si riservano, invece, solitamente i colpi ad effetto soltanto durante il mercato estivo. Il primo colpo a parametro zero di Paratici La ...

Juventus–Ramsey - i pro e i contro del colpo di mercato : ottimo centrocampista - ma costoso : La Juventus batte il primo colpo del 2019 e lo fa gettando le basi per il futuro. Aaron Ramsey ha ormai deciso di accettare l’offerta bianconera e dalla prossima estate si metterà a disposizione di Allegri. Paratici sta provando a portarlo subito a Torino ma l’impresa sembra impossibile, l’Arsenal non vuole sentire ragioni: il gallese resterà a Londra fino alla conclusione del suo contratto. Juventus: Ramsey è un grande acquisto La Juventus con ...

Calciomercato Juventus - non solo Ramsey : i bianconeri pronti a mettere le mani anche su Isco : La palese rottura tra il giocatore spagnolo e l’allenatore Solari gioca a favore dei bianconeri, che hanno avuto nuovi contatti con l’entourage del giocatore nei giorni scorsi La Juventus non si accontenta e, dopo aver quasi chiuso per Ramsey, prosegue il suo corteggiamento per Isco. I segnali di rottura tra il giocatore spagnolo e il suo allenatore Solari giocano a favore dei bianconeri, che studiano tutte le mosse per provare ...

Ramsey Juventus - Emery libera il gallese : annuncio dopo la Supercoppa : Juventus Ramsey – La Vecchia Signora è sempre più vicina ad Aaron Ramsey, centrocampista di proprietà dell’Arsenal e in scadenza di contratto al 30 giugno 2019. Il gallese ha preferito la corte di Paratici a quella del Paris Saint Germain che avrebbe offerto un contratto economicamente più vantaggioso ma meno garanzie dal punto di vista tecnico. Fino […] L'articolo Ramsey Juventus, Emery libera il gallese: annuncio dopo la ...

Ramsey alla Juventus - parla Emery : 'Rispetto la sua scelta - si sta allenando bene' : Aaron Ramsey sarà un nuovo calciatore della Juventus, l'operazione è soltanto da formalizzare: dal 1° luglio il gallese potrà vestire la maglia bianconera. A confermarlo, seppur indirettamente, è lo ...