Juventus partita per Gedda | c' è anche Cancelo | su Instagram le immagini del viaggio

Juventus - Alex Sandro : "Higuain vorrà fare una grande partita. Paquetà fortissimo" : Il Milan è a Gedda, la Juventus arriverà in Arabia Saudita alla vigilia della partita. Alex Sandro però non sottovaluta i rossoneri che contenderanno la Supercoppa italiana ai bianconeri: "La finale è ...

VIDEO Bologna-Juventus 0-2 Highlights : sintesi e gol della partita. Bernardeschi e Kean trascinano i bianconeri ai quarti di Coppa Italia : La Juventus ha sconfitto il Bologna per 2-0 e si è così qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia 2019 di calcio dove affronterà la vincente di Cagliari-Atalanta. I bianconeri non hanno avuto alcun problema a imporsi al Dall’Ara, un gol per tempo ha deciso la contesa in favore dei detentori del trofeo: al 9′ papera di Da Costa che in uscita si scontra con Calabresi, il pallone finisce sui piedi di Bernardeschi che insacca a ...

Bologna-Juventus : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Bologna-Juventus, Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Ottavi Champions League : una partita in chiaro sulla Rai per Roma e Juventus : La Champions League per il momento è ferma, ma da febbraio tornerà a far compagnia agli appassionati di calcio di tutta Europa. E saranno felici i tifosi italiani, visto che la Rai trasmetterà in chiaro una partita delle due squadre di serie A rimaste in corsa nel torneo, vale a dire Roma e Juventus. La Roma in Champions in chiaro al ritorno I giallorossi di Eusebio Di Francesco sono riusciti ad ottenere il pass per gli Ottavi di finale di ...

Calciomercato - Juventus-Genoa : incontro per Sturaro e Romero. Perinetti : 'Partita rinviata' : Giornata d'incontri per Juventus e Genoa, che si sono viste all'hotel Parigi di Milano per parlare di mercato. Tema principale il futuro di Stefano Sturaro, vicino al ritorno in rossoblù. Il ...

Video/ Juventus Sampdoria - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 19giornata - : Video Juventus Sampdoria , 2-1, : highlights e gol della partita di Serie A per la 19giornata, Cristiano Ronaldo e Quagliarella protagonisti.

Juventus-Sampdoria : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Juventus-Sampdoria, Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Video/ Atalanta Juventus - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie A - 18giornata - : Video Atalanta Juventus , 2-2, : highlights e gol della partita di Serie A, le immagini salienti da Bergamo per la 18giornata , 26 dicembre, .

Atalanta-Juventus : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Atalanta-Juventus, 18ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Atalanta Juventus - Allegri 'Ronaldo in panchina'/ 'Io e Cr7 vedremo la partita insieme' : Massimiliano Allegri l'ha ammesso: 'Cristiano Ronaldo sarà in panchina per Atalanta Juventus'. Il campione per la prima volta non partirà dal primo minuto

Atalanta-Juventus - Allegri lascia fuori Cristiano Ronaldo e ironizza : “guarderemo la partita seduti in panchina” : Cristiano Ronaldo siederà in panchina, per la prima volta in stagione, in occasione di Atalanta-Juventus: Massimiliano Allegri lo annuncia, con la sua solita ironia, alla vigilia del match Passata la breve pausa natalizia, la Serie A torna subito in campo per due appuntamenti ravvicinati il 26 e il 29 dicembre. Partite decisive per chiudere l’anno in bellezza e in grado di cambiare il volto della classifica fra cenone e veglione. Lo ...

Juventus - Allegri : "Ronaldo in panchina. Vedremo la partita insieme" : "Sono molto contento - ha detto l'allenatore dei bianconeri, ai microfoni di Sky Sport - di quello che sta facendo, come tutti. Quella di quest'anno è stata la sua miglior partenza a livello di gol e ...