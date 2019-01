Juventus-Milan | probabili formazioni Supercoppa Italiana | bianconeri senza Mandzukic

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan : programma - orario e tv. Data e calendario : Il campionato di Serie A è fermo e riprenderà soltanto a fine settimana, ma il calcio in questi giorni di certo non è assente dai palinsesti televisivi: oggi si concludono gli ottavi di Coppa Italia , che hanno visto l’ingresso delle otto teste di serie, mentre mercoledì 16 gennaio si disputerà la Supercoppa Italiana. Di fronte la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima Coppa ...

Juventus - Benatia a forte rischio per Supercoppa italiana contro il Milan : Archiviati gli ottavi di Coppa Italia con la vittoria 2-0 a Bologna, la Juventus si è allenata alla Continassa a tre giorni dalla Supercoppa italiana contro il Milan a Gedda. Massimiliano Allegri ha ...

Supercoppa italiana - Juventus-Milan : si gioca il 16 gennaio - diretta su Rai Uno : La finale della Supercoppa italiana si giocherà il 16 gennaio alle 18:30 a Gedda: si sfidano Juventus e Milan. La partita sarà visibile su Rai 1 e in streaming su Raiplay. Dopo avere 'passeggiato' a Bologna (0-2) in Coppa Italia, la Juventus marcia col vento in poppa verso l'Arabia Saudita per provare a conquistare l'ennesimo trofeo, la Supercoppa italiana. Verso Juventus-Milan: Gattuso vuole la Supercoppa italiana Il Milan ha vinto a Genoa, ...

Juventus-Milan - orario Supercoppa Italiana : su che canale vederla in tv e streaming. Probabili formazioni : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio andrà in scena molto presto. Mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita) è fissato l’appuntamento. Spetterà a Juventus ed a Milan contendersi il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due compagini andranno al caldo del Medio Oriente e cercheranno di alzare a cielo il trofeo in un ...

Juventus-Milan - Supercoppa Italiana 2018 : quando si gioca e su che canale vederla in tv e streaming. Orario e programma : Mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) si giocherà Juventus-Milan, match valido per l’assegnazione della Supercoppa Italiana 2018. Si assegna il primo trofeo calcistico della stagione, la sfida non era andata in scena quest’estate ed è stata rinviata fino a questo momento: le due compagini si fronteggeranno a Jeddah (Arabia Saudita), l’incontro avrà come teatro questa città mediorientale e non sono mancate le polemiche visto il ...

LIVE Sport - DIRETTA 12 gennaio : Perugia batte Civitanova nel volley - Milan e Juventus ai quarti di Coppa Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 12 gennaio. Inizia col botto il fine settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte Italiana si sono disputati i match della NBA, inoltre Andreas Seppi sta per scendere in campo per la finale del torneo ATP 250 di Sydney. Dopo questo inizio succulento arriva la scorpacciata degli Sport invernali: in programma gli Europei dello short track dello speed skating, ...

RISULTATI COPPA ITALIA / Diretta gol live score : Cutrone trascina il Milan - adesso c'è la Juventus! - ottavi - : RISULTATI COPPA ITALIA: Diretta gol live score degli ottavi, oggi 12 gennaio sia giocano le prime tre partite con Lazio, Milan e Juventus subito in campo.

Juventus-Milan in Arabia fa esplodere una polemica - : Tra tutti i Paesi nel mondo che avreste potuto scegliere per ospitare la vostra partita, avete deciso proprio per quello che sta supportando il furto dei vostri contenuti su scala industriale e che è ...

Higuain-Chelsea - prestito con nodo sull'acquisto definitivo : la Juventus si chiama fuori - l'ok finale deve darlo il Milan : Il Chelsea continua a corteggiare Higuain: il nodo da sciogliere e sulla formula dell'acquisto. La Juventus comunque non forzerà la cessione, sarà il Milan a dare l'ok per l'eventuale operazione ...

Supercoppa Italiana Juventus-Milan : data - programma - orari - tv e streaming. Le probabili formazioni : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio andrà in scena molto presto. Mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita) è fissato l’appuntamento. Spetterà a Juventus ed a Milan contendersi il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due compagini andranno al caldo del Medio Oriente e cercheranno di alzare a cielo il trofeo in un ...