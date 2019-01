Italia under 19 | mercoledì 16 gli azzurrini andranno in campo a Caserta contro la Spagna

Ciclocross - Campionati Italiani 2019 : Jakob Dorigoni difende il titolo Under23 - Samuele Leone si impone tra gli Junior : Jakob Dorigoni difende il titolo Under23 ai Campionati Italiani 2019 di Ciclocross. All’Idroscalo di Milano il portacolori della Selle Italia Guerciotti, società organizzatrice, ha rispettato il pronostico, dominando la gara e centrando così il terzo titolo nazionale consecutivo. Al secondo posto troviamo il compagno di squadra Stefano Sala, che ripete così il piazzamento dello scorso anno. Completa il podio Antonio Folcarelli (Race Mountain ...

Tour Down Under 2019 : tutti gli Italiani al via. Elia Viviani punta alle volate - Diego Ulissi per rinascere : Saranno dieci i corridori italiani al via del Tour Down Under, prima corsa WorldTour dell’anno, che scatterà martedì 15 gennaio in Australia. Seppur con un contingente ristretto, il Bel Paese potrà essere comunque protagonista, vista la qualità degli atleti presenti. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via del Tour Down Under 2019. Partiamo da Elia Viviani, che avrà il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria in volata. Il 29enne ...

Volley - Qualificazioni Europei Under 17 : l’Italia batte l’Olanda e vola in finale al Wevza - domani sfida alla Francia : L’Italia vola in finale al Torneo Wevza, competizione valida anche come qualificazione agli Europei Under 17 di Volley maschile. Gli azzurrini hanno sconfitto l’Olanda con un secco 3-0 (25-16; 25-17; 25-20) nella semifinale e così domani torneranno in campo nell’atto conclusivo per sfidare la Francia, già battuta nel girone preliminare: i ragazzi di Renato Barbon partiranno con tutti i favori del pronostico, l’obiettivo è ...

Volley - Qualificazioni Europei Under 17 : l’Italia travolge la Francia e vola in semifinale al Wevza : Italia inarrestabile al Wevza, torneo valido anche come qualificazione agli Europei Under 2017 di Volley maschile che si disputeranno quest’estate. Gli azzurrini, dopo aver asfaltato Germania e Belgio, surclassano anche la Francia con un netto 3-0 (25-21; 25-19; 25-20) e chiudono il girone eliminatorio al primo posto, qualificandosi così alle semifinali (domani affronteranno una tra Spagna, Portogallo e Olanda). I ragazzi di Renato Barbor ...

Volley - Qualificazioni Europei Under 17 : l’Italia batte il Belgio e avvicina la semifinale al Wevza : L’Italia concede il bis al torneo Wevza, valido anche come qualificazione agli Europei Under 17 di Volley maschile. La nostra Nazionale, impegnata a Viana do Castelo (Portogallo) ha sconfitto il Belgio per 3-0 (25-17; 25-15; 25-18) dopo aver superato la Germania nella giornata di ieri e balza in testa al girone, domani la sfida conclusiva contro la Francia che potrebbe valere un posto in semifinale (solo la vincitrice del torneo stacca ...

Italia under 17 : prima chiamata per Niccolò Squizzato : Italia Under 17 : prima chiamata per Niccolò Squizzato . C'è anche il fantasista dell' Inter nelle convocazioni di Carmine Nunziata per l'amichevole con la Spagna . La sfida contro la selezione ...

Trap - talent e musica Italiana : le vendite del 2018 e il cambiamento epocale degli Under 30 : Il 2018 è stato l'anno di Sfera Ebbasta . Lo sancisce - se non bastassero i dati precedenti - il rapporto Fimi , Federazione Industria musicale italiana, sulla musica italiana più venduta del 2018 , ...

Tour Down Under 2019 : la stella Sagan e tanti Italiani al via : Sarà un avvio in grande stile per il 2019 del ciclismo professionistico. Dal 15 gennaio la stagione si apre con il primo appuntamento del World Tour, il Tour Down Under. La corsa australiana preannuncia uno spettacolo di altissimo livello grazie alla presenza di tanti campioni che si sfideranno in sei tappe suddivise tra occasioni per velocisti e percorsi più movimentati pur senza grandi salite. La stella della corsa sarà Peter Sagan, ma al via ...

InvItalia - 'Resto al Sud' anche a professionisti e under 46 : Roma, 2 gen. (Labitalia) - Novità per Resto al Sud, l'incentivo del governo, gestito da Invitalia[...]

Ciclismo - il programma di Elia Viviani : esordio al Tour Down Under poi le classiche - in dubbio la presenza al Giro d’Italia : Elia Viviani ha chiuso un 2018 da favola. L’azzurro, primatista assoluto di successi nella stagione passata con ben 18 vittorie, ha annunciato ufficialmente i propri programmi per la prima parte della nuova stagione. Resta ancora in dubbio la presenza del corridore veronese al Giro d’Italia visto che, dopo la partenza di Fernando Gaviria in casa Deceuninck-QuickStep, la formazione belga potrebbe dirottare il proprio velocista di ...

UEFA - i 50 under 21 più forti al mondo : tanta Italia - il futuro è in mano loro! : UEFA, i 50 under 21 più forti al mondo: Audero, Barella e Zaniolo rappresentano l’Italia, tutta la lista L’UEFA ha stilato la lista dei 50 giovani calciatori più interessanti del panorama mondiale. Una lista di talenti eccezionali, nella quale troviamo diverse conoscenze del calcio Italiano. Solo tre gli azzurri di nazionalità, Audero, Barella e Zaniolo, ma altri tra i calciatori scelti dall’UEFA giocano nella nostra ...

Italia - addio : quattro ritratti di talenti under 30 in fuga dalla Penisola : Con quell'aereo Vincenzo, che ha una laurea in Scienze politiche e una specialistica in Economia, ha raggiunto Pechino , dove ha trovato lavoro come consulente manageriale per Mercedes Benz. La ...

Migliori calciatori under 20 - ecco la mia Top 11. Chi sono i campioni dell’Italia del futuro : Il 2018 ha messo sulla mappa del calcio italiano alcune promesse davvero interessanti. ecco la mia Top 11 dei Migliori talenti Azzurri under 20. Portiere – Gianluigi Donnarumma (Milan) Fenomeno o sopravvalutato? Meglio venderlo o trattenerlo? sono le domande che giornalmente frullano nella testa del tifoso milanista da almeno due anni. È vero che il ragazzo di Castellammare alterna partite prodigiose con altre che tormentano le notti di ...

Italia-CROAZIA UNDER 21. Quando Del Piero segnò con la maglia del Nissa : C’era una volta un’Italia UNDER 21 che racchiudeva l’ultima generazione d’oro del nostro calcio, in grado di vincere per 3 bienni consecutivi gli Europei di categoria: sotto la guida tecnica di Cesare Maldini, poi promosso a CT della Nazionale maggiore per i Mondiali di Francia ’98, gli Azzurrini trionfarono a Euro ’92, ’94 e ’96.Tanti i nomi che si susseguirono con quella maglia, che spirava ...