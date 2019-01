‘Italia | come stai?’ | Vittozzi | Wierer e Lollobrigida fanno sognare Short track da

‘Italia - come stai?’ : Francesco De Fabiani e Dominik Fischnaller atleti da gara secca : Il Tour de Ski appena concluso ha emesso un verdetto: Federico Pellegrino non è più solo. Francesco De Fabiani sembra aver compiuto finalmente un salto di qualità sotto il profilo mentale e prestazionale: ora sono due le punte azzurre nello sci di fondo. Non inganni il risultato finale del Tour de Ski: De Fabiani non è andato oltre il nono posto perché ha sofferto sulla salita conclusiva del Cermis, una scalata che per ora il valdostano non ...

‘Italia - come stai?’ : Dorothea Wierer inizia a crederci. Moioli non al 100% - finalmente i giovani nello sci : L’ultimo fine settimana prima delle feste di Natale ha offerto spunti interessanti per l’Italia degli sport invernali. Dopo tre tappe disputate, Dorothea Wierer resta saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di biathlon. Se la slovacca Paulina Fialkova resta abbastanza vicina a 36 lunghezze di distanza, tutte le altre inseguitrici accumulano già un gap superiore ai 100 punti (compresa Lisa Vittozzi che è ...

‘Italia - come stai?’ : biathlon sport invernale di punta. Cresce il fondo - certezza snowboard. Alpino a due volti : Il fine settimana appena trascorso ha confermato una verità incontrovertibile: in questo preciso momento storico è il biathlon la disciplina di punta per l’Italia negli sport invernali. Il successo della staffetta a Hochfilzen ha certificato quanto si era già intuito dalle competizioni individuali: la compagine femminile è la più competitiva a livello mondiale e lo testimonia anche il primo posto nella classifica per nazioni. A dire il ...

‘Italia - come stai?’ : Francesca Lollobrigida possibile nuova stella - la consapevolezza di Federica Brignone : Il fine settimana appena trascorso ha regalato diversi podi importanti all’Italia negli sport invernali. Partiamo dalla nota più lieta dello speed skating: Francesca Lollobrigida sta rapidamente entrando in una nuova dimensione. Proveniente dal pattinaggio a rotelle, la romana negli anni è salita alla ribalta come una specialista della mass start, tanto da aggiudicarsi anche due Coppe del Mondo di specialità nel 2014 e nel 2018. Alle ...

‘Italia - come stai?’ : slalom - ora è allarme rosso; Aziz Abbes Mouhiidine unico talento vero nella boxe : Nel fine settimana degli sport invernali l’Italia ha raccolto quasi il massimo possibile con due podi complessivi (il secondo posto di Nicole Della Monica e Matteo Guarise nel Grand Prix di pattinaggio artistico a Mosca e la vittoria di Andrea Giovannini nella mass start di speed skating in Giappone), palesando però anche la sempre più grave lacuna dello slalom nello sci alpino. Oggettivamente non era lecito attendersi miracoli dal settore ...