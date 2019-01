Ires non-profit | Bassetti ringrazia Conte

Ires AL 24% PER IL NON PROFIT/ Dietrofront del governo : perché la Chiesa resta nel mirino? : Il Dietrofront del governo sull'IRES al non PROFIT rilancia il problema dei poveri, ma non smentisce "un atteggiamento preoccupante verso la Chiesa".

Ires al non-profit in Manovra - dietrofront del governo : 'La norma cambierà' : Le iniziative di solidarietà degli enti non-profit, anche alla luce del principio di sussidiarietà, rappresentano uno strumento essenziale per un'efficace politica di inclusione sociale e di ...

Manovra - Tria in commissione : miglior risultato possibile. Di Maio : cambieremo Ires su non profit : In vista dell’ok definitivo al ddl di bilancio le opposizioni danno battaglia. Fi e Pd chiedono più tempo per esaminare il testo e valutano colloquio con Mattarella. I dem annunciano ricorso alla Consulta: il governo Conte ha palesemente violato la Carta...

Manovra - esame in commissione. Su Ires non profit norma sbagliata - la cambieremo : Oltre che dell'Upb, Pd e Fi hanno chiesto anche udizioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, del Demanio e del direttore generale del Mef, Alessandro Rivera. Le richieste di chiarimenti vanno ...

Raddoppio Ires per no-profit - Cei a Salvini : "Se la prenda con i vescovi ma non tocchi l'umanità" | Di Maio : "Mi impegno a cambiare la norma" : Il cardinale si rivolge al ministro dell'Interno invitandolo a riflettere sull'aumento dell'imposta sul reddito delle società, che passa dal 12% al 24%

Raddoppio Ires per non profit - Cei attacca Salvini/ Bassetti "se la prenda con vescovi - non con volontariato" : Norma Raddoppio Ires per il non profit in Manovra, Cei attacca Salvini: Bassetti, «se la prenda con i vescovi, ma non con l'umanità del volontariato'

Guzzetti e il raddoppio dell'Ires : 'Non si gioca con la povertà' : Ma ciò che più stupisce Guzzetti è l'atteggiamento del governo: «Alla giornata mondiale del risparmio il ministro dell'Economia ha dichiarato pubblicamente che sarebbe stato rifinanziato per i ...

Ires AL 24% PER IL NON PROFIT/ Il colmo degli "abolitori" della povertà : così ne creano di nuova : La manovra del governo, raddoppiando l'IRES alle organizzazioni non PROFIT, impoverisce chi ha di meno e divide la società italiana.

Ires AL 24% PER IL NON PROFIT/ Il Governo stanga il volontariato per incassare 157 milioni : Tolta l'agevolazione per terzo settore, con la manovra il Governo di fatto tassa il volontariato e il non PROFIT che non fa utili

Aumento Iva - web tax - Ires su per Terzo settore : i 6 punti oscuri della manovra I conti del governo e quello che non torna : Polemiche sul mantenimento delle clausole di salvaguardia sull’Aumento dell’Iva, non eliminate per il 2020 e il 2021. Pericolo di infiltrazioni della criminalità per gli appalti senza gara. Editori contro la tassa sui servizi internet. Poco sostegno all’innovazione. Il Terzo settore teme l’Ires più alta

La Manovra non piace alla Cei : dai tagli all'editoria alla cancellazione dell'Ires al settore no-profit : ..., verrebbero penalizzate fortemente tutte le attività di volontariato, di assistenza sociale, di presenza nell'ambito della ricerca, dell'istruzione e anche del mondo socio-sanitario. Si tratta di ...

Manovra - Cei : “Governo non abolisca l’Ires ridotta per enti non commerciali. Penalizza volontariato e assistenza” : I vescovi italiani chiedono al governo di fare marcia indietro sull’abrogazione dell’aliquota Ires ridotta di cui godono gli enti non commerciali, annunciata mercoledì dal premier Giuseppe Conte tra le misure adottate per ridurre il deficit 2019. “Se davvero il Parlamento procedesse con la cancellazione delle agevolazioni fiscali agli enti non commerciali (con la soppressione dell’aliquota ridotta Ires), verrebbero Penalizzate ...

