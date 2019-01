Iran | Boeing 707 si schianta contro un muro Video ultime notizie | pilota sbaglia

Iran - Boeing 707 si schianta nei pressi dell’aeroporto e si incendia : 15 morti : Il drammatico incidente aereo vicino allo scalo aeroportuale di Fath, a ovest della capitale del Paese Teheran A seguito dell'impatto l'aereo avrebbe preso fuoco, come dimostrano alcune immagini diffuse sui social, e la carlinga sarebbe andata completamente distrutta. A bordo vi erano dieci persone.Continua a leggere

Iran - Boeing 707 sbaglia scalo e si schianta contro il muro dell'aeroporto : 15 morti : Un aereo Boeing 707 si è schiantato nell'aeroporto di Karaj, non lontano da Teheran. Almeno 15 i morti. Solo un membro dell'equipaggio è sopravvissuto. Il pilota è...

Iran - Boeing 707 si schianta contro il muro dell'aeroporto vicino a Teheran : 15 morti : Un aereo Boeing 707 si è schiantato nell'aeroporto di Karaj, non lontano da Teheran. Almeno 15 i morti. Solo un membro dell'equipaggio è sopravvissuto. Il pilota è...

Iran - Boeing 707 cargo si schianta nei pressi dell’aeroporto e si incendia : Il drammatico incidente aereo vicino allo scalo aeroportuale di Fath, a ovest della capitale del Paese Teheran A seguito dell'impatto l'aereo avrebbe preso fuoco, come dimostrano alcune immagini diffuse sui social, e la carlinga sarebbe andata completamente distrutta. A bordo vi erano dieci persone.Continua a leggere

Iran - Boeing 707 si schianta contro il muro dell'aeroporto vicino a Teheran : 10 persone a bordo : Un aereo Boeing 707 si è schiantato nell'aeroporto di Karaj, non lontano da Teheran. Elicotteri e ambulanze sono accorsi nell'area. A bordo c'erano 10 persone. Il pilota ...

Incidente aereo in Iran : un Boeing 747 si è schiantato nell’aeroporto di Karaj - a bordo 10 persone : Un Boeing 747 si è schiantato in Iran, nell’aeroporto di Karaj, nei pressi di Teheran: i soccorsi sono sul posto. A bordo 10 persone. Al momento non sono note le cause dell’Incidente aereo. L'articolo Incidente aereo in Iran: un Boeing 747 si è schiantato nell’aeroporto di Karaj, a bordo 10 persone sembra essere il primo su Meteo Web.

Iran - Boeing 707 si schianta vicino a Teheran : Un aereo Boeing 707 si è schiantato nell'aeroporto di Karaj, non lontano da Teheran. Elicotteri e ambulanze sono accorsi nell'area. Al momento non si hanno notizie di eventuali vittime...

Iran - Boeing 707 si schianta vicino a Teheran : Un aereo Boeing 707 si è schiantato nell'aeroporto di Karaj, non lontano da Teheran. Elicotteri e ambulanze sono accorsi nell'area. Al momento non si hanno notizie di eventuali vittime né delle ...