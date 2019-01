“Io voglio giocare a calcio” | la Quarta Categoria sbarca a Sassari FOTO

calcioweb.eu

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Ilcalcio Latte Dolce del presidente Roberto Fresu e il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Ats Sardegna – Asslsposano con convinzione ed entusiasmo il progetto(www..it) per sostenere e consentire alla squadra affiliata all’associazione Como Cheria, di trasformare l’attività sportiva in un importante forma di riabilitazione psichica: una collaborazione dagli alti contenuti socio-sanitari, capace di elevare il gioco del calcio a strumento di benessere psicofisico e di socializzazione, nel continuo rispetto delle regole e degli avversari. La squadra sarà presentata ufficialmente mercoledì 16 gennaio nel corso dell’intervallo del match di campionato fra ilcalcio Latte Dolce e la Torres, in programma alle ore 20:30 allo stadio Vanni Sanna. Marco Bottegoni, già responsabile tecnico del settore giovanile ...