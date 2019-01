Io sono Mia film al cinema 14-15-16 gennaio: sconto biglietti e recensione

cubemagazine

: #Salvini: Da cittadino italiano una mia preoccupazione sono i maxi-stipendi. Non dirò che c'è un conduttore su Rai… - matteosalvinimi : #Salvini: Da cittadino italiano una mia preoccupazione sono i maxi-stipendi. Non dirò che c'è un conduttore su Rai… - FiorellaMannoia : Grazie amica mia. Grazie a nome di @paolaturci e mio, e di tutte le amiche e amici che sono corsi in sostegno della… - gparagone : Oggi sono stato ospite a 1/2h in più su Rai3. Vi ripropongo la mia intervista. La trovate qui ? -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) IoMia è uno deialquesta settimana in uscita nelle sale lunedì 142019. Resterà nelle sale solo per tre giorni fino al 16, in anteprima assoluta. Poi sarà trasmesso a febbraio 2019 su Rai 1. La pellicola è un biopic sulla grande cantante Mia Martina, un’artista unica dalla voce inimitabile, con Serena Rossi diretto da Riccardo Donna. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostrae qualche curiosità sul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEIoMiaalCube Magazine offre ai suoi lettori la possibilità di ricevere un buonoper vedere ilIoMia sulla vita Mia Martini. Per ottenere il coupon cliccare sull’immagine qui sotto per ingrandirla, salvarla sul proprio dispositivo. L’immagine va mostrata alle casse prima dell’acquisto del ...