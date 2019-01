Instagram | record di like per la foto diun uovo

L'uovo del record di like su Instagram : La foto di un uovo diventa il post con più like su Instagram, scalzando dopo undici mesi quello nel quale l’imprenditrice e influencer Kylie Jenner annunciava di essere diventata mamma. Un uovo dalla forma perfettamente ovale, con una livrea assolutamente comune e senza alcun segno distintivo: tanto basta nell’era dei social per diventare virali. A postarlo, il 4 gennaio, un anonimo account che già dal nome annuncia il ...