In arrivo il nuovo album di Adriano Celentano per Adrian | tracklist e cover del cofanetto

“Sarà un nuovo 1985”. Meteo - in arrivo un freddo mai visto : l’Italia trema : freddo e neve in arrivo. l’Italia batte i denti. Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare la giornata di domani, lunedì 14 gennaio, inizierà con cielo in prevalenza coperto in molte regioni italianeLungo tutto l’arco alpino sono previste piogge e nevicate, così come sull’Appennino centrale. Nel pomeriggio sono previste schiarite dal Nord al Centro, mentre nelle regioni del Sud e nelle isole dovrebbe piovere con ...

F1 - la McLaren ha un nuovo managing director : ufficiale l’arrivo di Andreas Seidl : Il team di Woking ha affidato all’ex boss della Porsche nel FIA WEC l’incarico di managing director della scuderia inglese New entry in casa McLaren, il team di Woking infatti ha un nuovo managing director. Si chiama Andreas Seidl e arriva dalla Porsche, lasciata per lanciarsi in questa nuova ed entusiasmante avventura in Formula 1. Tre vittorie alla 24 Ore di Le Mans e tanti altri successi nel WEC per Seidl, in estasi per ...

Luciano Ligabue : in arrivo il singolo “Luci d’America” - primo estratto dal nuovo album : Domani 11 gennaio The post Luciano Ligabue: in arrivo il singolo “Luci d’America”, primo estratto dal nuovo album appeared first on News Mtv Italia.

Primi indizi sul ritorno di Ligabue con una scritta criptica sui social : nuovo singolo in arrivo? : Il ritorno di Ligabue sembra ormai alle porte. Il rocker di Correggio ha appena pubblicato tre lettere che potrebbero corrispondere alle prime parole del singolo, o del disco. A confermare le supposizioni sarà lui stesso, ma già durante i video di auguri di buon Natale postati sui suoi social era trapelato qualche indizio che faceva pensare al ritorno in radio con un singolo. La pausa artistica dura da oltre un anno, quando l'artista ha ...

F1 - nuovo arrivo a Maranello : primo giorno in fabbrica per un nuovo pilota della Ferrari : Nella giornata di ieri, passata alla storia per l’avvicendamento tra Arrivabene e Binotto, la Ferrari ha accolto in fabbrica a Maranello la new entry Wehrlein Giornata particolare in casa Ferrari quella di ieri, nel corso della quale Mattia Binotto è diventato il nuovo team principal del Cavallino prendendo il posto di Maurizio Arrivabene. LaPresse/Photo4 Questo avvicendamento, che ha monopolizzato la stampa sportiva, non è stato ...

Fedez : in arrivo il nuovo singolo “Holding Out For You” con Zara Larsson : Wow! The post Fedez: in arrivo il nuovo singolo “Holding Out For You” con Zara Larsson appeared first on News Mtv Italia.

Francesco Renga : in arrivo un nuovo album di inediti e 2 live speciali : Ecco tutto quello che c'è da sapere The post Francesco Renga: in arrivo un nuovo album di inediti e 2 live speciali appeared first on News Mtv Italia.

Alien : l'account Twitter ufficiale potrebbe suggerire un nuovo capitolo della serie - Alien Blackout in arrivo? : Stando a quanto possiamo vedere sull'account Twitter ufficiale di Alien, riporta DSOgaming, è stato condiviso un teaser di un nuovo progetto.Naturalmente non possiamo che domandarci se si tratti di Alien Blackout, gioco che 20th Century Fox ha già registrato e di cui dunque tutti ci aspettiamo un annuncio ufficiale.Per quel che possiamo vedere, il nuovo titolo si focalizzerà sulla storia di Amanda Ripley, per cui si tratta di un prequel o sequel ...

Nuovo anno - nuove visioni ecco i film più attesi in arrivo nelle sale : Nel 2019 cambia lo scenario per il cinema in Italia. Tante le novità sul tappeto. Entrano in vigore nuove regole e finestre per l'uscita in sala e sulle altre piattaforme. Netflix & Co. saranno sempre ...

Michael Pachter : un nuovo titolo della serie Splinter Cell è in arrivo nel 2019 : L'analista di spicco di Wedbush Securities, Michael Pachter, ha espresso in un intervento con GamesIndustry.biz alcune previsioni sull'anno appena iniziato, parlando di The Elder Scrolls VI e di Nintendo Switch, un nuovo BioShock, Overwatch e Call of Duty 4 Blackout entrambi free-to-play.Tra le numerose previsioni espresse al portale, una è relativa a un nuovo capitolo della serie Splinter Cell, che Ubisoft tiene nel congelatore da ben 6 anni. ...

Ubisoft pubblica un misterioso video e accende la curiosità dei giocatori : è in arrivo un nuovo titolo del franchise Tom Clancy? : Volendo chiaramente anticipare un nuovo progetto non ancora annunciato, Ubisoft ha pubblicato di recente un breve video in cui è rappresentata la pubblicità fittizia di un'azienda di droni, la Skell Technology, che nello spot presenta al pubblico la sua linea di droni per utilizzi civili.Dal video non è possibile trarre alcuna certezza sui contorni della produzione, anche se come riporta Gaming Bolt più di qualcuno ha immaginato che la ...

Calcio - possibili novità in arrivo dalla FIFA. Il presidente Gianni Infantino : “Qatar 2022 con 48 squadre e nuovo Mondiale per club” : Intervistato da Sky Sport in occasione della cerimonia di consegna dei Globe Soccer Awards 2019 tenutasi ad Abu Dhabi, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato diverse novità per le prossime stagioni. Per prima cosa ha presentato la sua idea circa il Mondiale per club, competizione che fatica a raccogliere successi di pubblico nella sua confermazione atturale: “Le folle non sono pazze per questa competizione, come avviene ad ...

Vincent Cassell esulta - le foto annunciano un nuovo arrivo : Il 2019 appena iniziato porterà un graditissimo regalo a Vincent Cassel. L'attore diventerà papà per la terza volta e a confermare le indiscrezioni trapelate negli ultimi...

Al Teatro per festeggiare l'arrivo dell'Anno Nuovo e della Befana : Al Teatro Palamostre di Udine si festeggia l'arrivo dell'Anno Nuovo e della Befana, a Contatto TIG in Famiglia e Udine città - Teatro per i bambini! Dal 2 al 5 gennaio toccherà alle magiche Fiabe da ...