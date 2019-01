Il Trono di Spade | annunciata la data dell euro ottava e ultima stagione

Il Trono di Spade : l’ultima stagione dal 15 aprile 2019 – Trailer : Il Trono di Spade L’attesa è – quasi – finita: mancano 90 giorni all’evento più sentito dagli amanti delle serie tv. L’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade debutterà in primavera, per la precisione il 14 aprile su HBO e arriverà in Italia su Sky Atlantic in contemporanea nella notte tra domenica 14 e lunedì 15. A svelare la data è il secondo, misterioso ed evocativo teaser Trailer della serie rilasciato dall’emittente ...

L’incubo di Kit Harington sul set de Il Trono di Spade 8 - perché ha detto addio a Jon Snow e alla serie : Kit Harington sul set de Il Trono di Spade 8 ha capito che era giunto il momento di chiudere definitivamente con la serie. In una lunga intervista con GQ Magazine Australia, l'interprete di Jon Snow ha confidato che, per quanto l'esperienza con la serie sia stata una delle più belle della sua vita, è stata comunque estenuante dal punto di vista fisico e mentale. Per descrivere meglio il suo stato, Kit Harington ha usato le parole "distrutto" ...

Kit Harington sul finale del Trono di Spade : “Vi distruggerà” : Si contano le ore e minuti in attesa dell"ultimo capitolo de Il Trono di Spade, la serie cult dell"americana HBO che dovrebbe tornare in tv con gli episodi dell"ottava stagione il prossimo mese di Aprile. Sulla questione torna a parlare Kit Harington che nella serie interpretata il mitico Jon Snow. Intervistato su GQ Australia, ha raccontato le sue impressione sul finale di serie e cosa ha significato per lui essere il co-protagonista dello ...

«Il Trono di Spade» - il prequel. Ecco il cast : Ci siamo: mentre il conto alla rovescia per l’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade corre verso aprile, corredato da brevi teaser che svelano a dosi contenute cosa c’è da aspettarsi dagli ultimi episodi della serie fantasy, anche il progetto del primo spin-off di Game of Thrones diventa sempre più concreto. HBO ha infatti svelato il cast di quello che sarà un prequel, ambientato "migliaia di anni prima ...

Il Trono di Spade 8 - gli ultimi sei episodi sono dei "film" : «Stavo guardando un film» commenta Richard Pepler, boss HBO. Ma il film di cui parla in realtà è Il Trono di Spade 8, l’attesissima stagione conclusiva della serie fantasy tratta dai romanzi di George R.R. Martin che arriverà sugli schermi il prossimo aprile, ma naturalmente lui ha già visto. Il Trono di Spade 8 in poche parole Intercettato da Variety al party dei Golden Globe, Pepler ha avuto parole di ...

Il Trono di Spade 8 non è una stagione - ma un film lungo 6 ore : preparate i popcorn : Il Trono di Spade 8 è una delle serie più attese del 2019. Complice la popolarità del franchise ma anche la lunga pazienza (e il lavoro) nel realizzare uno dei prodotti più costosi nella storia della televisione, la saga fantasy tratta dai romanzi di George R. R. Martin culminerà con un'ultima, ottava stagione, in onda quest'anno. La HBO sa perciò come stuzzicare i fan. Prima con alte misure di sicurezza sul set per sviare i curiosi, poi con ...

Promo HBO con Il Trono di Spade 8 e l’incontro tra Daenerys e Sansa : video con le nuove serie del 2019 : HBO ha diramato un primissimo Promo in cui presenta al pubblico americano le nuove serie tv in onda sul canale nel 2019, tra cui l'atteso Il Trono di Spade 8. Il breve video ci permette di dare una sbirciatina all'ultima stagione dello show fantasy, dove vediamo l'incontro tra Daenerys e Sansa. Il Re della Notte cavalca il drago Vyserion nel teaser, annunciando l'epico scontro tra gli Estranei e i nostri protagonisti. Successivamente, la clip ...

La verità su Jon Snow e Daenerys ne Il Trono di Spade 8 - Emilia Clarke anticipa come si evolverà il loro rapporto : Jon Snow e Daenerys ne Il Trono di Spade 8 scopriranno finalmente la vera natura del loro rapporto. Tale rivelazione, però, avrà un impatto decisamente importante su entrambi - sopratutto su Khaleesi. Nel finale della settima stagione, i fan della serie (la più vista del 2018) hanno scoperto che il personaggio di Kit Harington è il figlio di Rhaegar Targaryen (fratello maggiore di Dany) e Lyanna Stark - e non il bastardo di Ned Stark, come ...