Il Torino cambia pelle | Joma sarà il nuovo sponsor tecnico

Basket - Serie A - Pesaro sceglie Boniciolli : «Si cambia già a Torino» : Da questa mattina, Matteo Boniciolli ha sostituito Massimo Galli sulla panchina della Vuelle, ultima in classifica dopo aver cullato sogni di playoff e finali di coppa Italia. All'indomani delle sei ...

Basket - Larry Brown a un passo dall’esonero : Torino cambia l’allenatore - addio al 78enne : Sta per terminare l’avventura di Larry Brown sulla panchina della FIAT Torino, formazione che sta disputando la Serie A di Basket. Il 78enne, inserito nella Hall of Fame, aveva deciso di cimentarsi con il Basket europeo ma da inizio stagione ha vinto appena quattro partite e i piemontesi sono in piena lotta per non retrocedere. La dirigenza avrebbe dunque deciso di esonerare un’icona della palla a spicchi che all’ombra della ...

Calciomercato - asse Torino-Milano-Londra : i calciatori pronti a cambiare maglia a gennaio : Si avvicina sempre di più la finestra di mercato di gennaio, le squadre del campionato di Serie A sono al lavoro per completare le rose in vista della seconda parte di stagione, asse Torino-Milano-Londra sempre più calda. Partiamo dai difensori, sempre più vicino l’addio alla Juventus di Daniele Rugani, sembra essere giunta al capolinea l’esperienza del difensore con il club bianconero, l’addio dovrebbe materializzarsi ...

Torino - maestre cambiano bimbo usando vestiti rosa. La mamma : “Meglio pisciato che con identità di genere in conflitto” : Meglio sporco che vestito di rosa. Questa l’idea di una mamma di Chivasso, nel Torinese, che si è infuriata contro le insegnanti d’asilo del figlio di 3 anni, costrette a cambiarlo con vestiti di fortuna, un paio di mutandine rosa e dei pantaloni fucsia, dopo che il piccolo si era fatto la pipì addosso per l’ennesima volta di fila, come riporta La Stampa. Una scelta obbligata quella delle educatrici. Il bimbo, alunno del Peter ...

Salta l’incontro con Fca sul futuro dell’auto a Torino : “Il rischio ecotassa sui diesel cambia tutto” : Salta all’ultimo momento il consiglio straordinario congiunto di Regione e Comune sul futuro di Fca a Torino e in Piemonte. In mattinata il presidente il del Consiglio regionale Boeti ha ricevuto una lettera firmata da Pietro Gorlier, responsabile Fca per Europa,Africa e Medio Oriente in cui si declina l’invito a causa dello scenario di incertezz...

Torino - Cairo : 'Var? Cambiare le cose per avere maggiore omogeneità' : S ono le parole del presidente granata Urbano Cairo , intervenuto oggi ai microfoni di 'Radio Rai 1 Sport'. Oggi il Torino compie 112 anni dalla fondazione, 'e presto vorrei organizzare una bella ...