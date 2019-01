Il pg di Milano | ergastolo senza benefici

Milano - ergastolo per il tranviere che uccise l'inquilina Jessica Faoro con 85 coltellate : ergastolo per il tramviere assassino. Stamattina il tribunale di Milano ha condannato al massimo della pena Alessandro Garlaschi, 39 anni, l'uomo che nella sua abitazione di via Brioschi, periferia sud del capoluogo lombardo, il 7 febbraio scorso uccise con 85 coltellate Jessica Valentina Faoro, di 19 anni. La ospitava da qualche giorno. La ragazza aveva rifiutato le sue avances sessuali. ...Continua a leggere

