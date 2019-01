Il nuovo ordine mondiale e le prospettive dell’economia

Dopo Brexit e Trump - ci sarà un nuovo ordine post-liberale? : L'Ungheria sarà ungherese, la Turchia sarà turca, Israele sarà israeliano e tutti sapranno chi sono e qual è il loro posto nel mondo. Sarà un mondo senza immigrazione, senza valori universali, senza ...

Quale il ruolo dell'economia nell'ordine mondiale nuovo? - Advisor Abbate - : Domenica 30 Dicembre 2018, Da Advisor Abbate, CEO OXORA " Come Advisor più volte ho preso parte a tavole rotonde incentrate sul ruolo dell'economia in quello che è il nuovo ordine mondiale, cioè quel processo così denominato dai globalisti economici. Sono più propenso a definire tutto ciò come "reset economico globale". Il programma ...

Morto Maggi - leader di 'Ordine nuovo' : 20.35 Carlo Maria Maggi, noto per fatti di terrorismo legati all'estrema destra, è Morto a Venezia. Mai stato in carcere, sempre ai domiciliari perché malato e in sedia a rotelle. Aveva 82 anni. Responsabile della cellula veneta di 'Ordine Nuovo', membro dell'Msi da cui fu espulso a fine Anni 60 per i suoi presunti legami con il 'terrorismo nero'. Condannato definitivamente all'ergastolo nel 2017 per la strage di piazza della Loggia a Brescia ...

Giappone : governo approva nuovo ordine di F-35 da 10 miliardi : ..., agli attuali prezzi di listino vale circa 10 miliardi di dollari, anche se Lockheed Martin è sotto pressione per abbassare i costi di quello è il programma militare più costoso al mondo. In ogni ...

Matteo Renzi : “Un nuovo partito non è minimamente all’ordine del giorno” : Matteo Renzi a Porta a Porta risponde a una domanda sull'ipotesi della nascita di un nuovo partito guidato da lui: "È un tema che non è minimamente all'ordine del giorno. Sa a che cifra punto? Io punto al 51% non come partito ma come persone che non credono a questo governo".Continua a leggere

Dall'Uzbekistan nuovo ordine per Danieli per un impianto di trattamento acque : Il gruppo Danieli di Buttrio ha ricevuto una nuova commessa per un impianto di trattamento delle acque , Wtp, che completerà il complesso del mulino a freddo di Tmz e Metprom a Tashkent, in Uzbekistan.

Dove andrà a finire il Gioco del nuovo ordine Mondiale? - : ... ma una truffa progettata in parte dai globalisti per far sì che chi parla delle libertà si trasformasse in inconsapevole venditore della fase successiva di quella griglia che controlla l'economia. ...

Rinasce Ordine nuovo. L’ascia bipenne torna - tra ex terroristi neri - vecchi fascisti e nuove leve : E’ un ritorno annunciato in sordina, con messaggi sui social e un post sul blog Fascinazione di Ugo Maria Tassinari. Nessun indirizzo, nessun riferimento a sedi, ma il Centro studi Ordine Nuovo è tornato operativo, dopo decenni di silenzio. Il promotore non è uno qualsiasi. Rainaldo Graziani, 57 anni, è il figlio di Clemente, il fondatore dell’orga...