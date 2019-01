Il cielo notturno nel Deserto di Atacama | ammassi stellari |  nebulose |  nuvole di polvere

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Centinaia di oggetti astronomici sono visibili in questa foto della settimana di ESO, inclusidie altre galassie, in particolare le grandi e piccole nubi di Magellano, visibili in alto a destra. Tuttavia, qualcosa di molto più vicino a casa compete per la nostra attenzione. All’estrema destra dell’immagine, un arco d’argento striscia attraverso il. Questo arco è in realtà composto da due linee ravvicinate, causate dalla luce solare che rimbalza dalle antenne di due satelliti di comunicazione Iridium attualmente in orbita attorno alla Terra.Sarà anche una zona vuota in questo momento, ma presto questa parte secca e arida delcileno disarà animata da attività. Il sito è stato selezionato per ospitare la parte meridionale del Cherenkov Telescope Array (CTA), una notevole serie di 99 antenne che ...