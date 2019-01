Il 21 Gennaio arriva la Superluna di sangue | ecco i miti e le leggende da tutto il mondo

Maltempo Europa - situazione disastrosa tra Austria e Germania : continua l’Apocalisse di Neve e da metà Gennaio potrebbe arrivare il Burian [FOTO] : 1/32 ...

Arriva la spettacolare eclissi di luna totale. Il 21 Gennaio la luna nell'ombra terrestre. : Nuovo spettacolo nei cieli italiani fra qualche giorno. Gennaio regalerà infatti l'affascinante fenomeno dell'eclissi totale di luna, che sarà visibile anche nel nostro Paese. L'evento avverrà il...

Il Paradiso Delle Signore - trama 11 Gennaio : arriva un uomo misterioso allo shop : La trama della puntata di domani, 11 gennaio, de 'Il Paradiso Delle Signore' rivela che allo shop ci sarà un ingresso inaspettato e a sorpresa. Un uomo misterioso, infatti, farà capolino nello shopping center e inizierà a manifestare un interesse morboso per la capo commessa Clelia. La donna si rivelerà molto preoccupata poiché inizierà a temere che si possa trattare del suo ex marito o di qualcuno di molto vicino a lui. Nel frattempo, pieno di ...

Milan - i 5 top arrivati dal mercato di Gennaio - : Il mercato di gennaio solitamente è quello delle occasioni, dei prestiti fino a fine stagione o di acquisti di promesse che poi arriveranno a giugno. A volte però è anche portatore di grandi colpi ed ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Acquisizione STX - arriva un indagine europea - 9 Gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Acquisizione STX, arriva un indagine europea; Heathrow sospesi tutti i voli , 9 gennaio 2019, .

Hearthstone : arrivano nuove offerte per il formato Selvaggio nel mese di Gennaio : Questo mese, Blizzard ha deciso di fare un gradito regalo ai giocatori di Hearthstone che si divertono con le espansioni passate nel formato Selvaggio. Tra offerte sull'acquisto di nuove buste, risse a tema e la possibilità di qualificarsi in top 100 per il terzo torneo Wild Open, si preannuncia un caldo inizio anno per gli amanti del famoso gioco di carte. Ecco a voi il comunicato ufficiale della compagnia."Questo mese, Hearthstone si concentra ...

Anticipazioni Uomini e donne 8 Gennaio : arriva il fratello di Tina per Angela : Uomini e donne è tornato ufficialmente in onda su Canale 5 e oggi 8 gennaio verrà trasmessa alle 14.45 una nuova puntata del trono over. La trasmissione di Maria De Filippi, come da tradizione, dedicherà tre appuntamenti alla settimana ai protagonisti del trono over, e dopo gli scontri e le novità di ieri riguardanti Gemma Galgani, oggi l'attenzione sarà incentrata soprattutto su Angela ma anche su Tina Cipollari, la quale ad un certo punto ...

Samsung Galaxy S10 avrà ricarica rapida a 20 watt - mentre Galaxy M10 e Galaxy M20 potrebbero arrivare a fine Gennaio : Sul web spuntano nuove informazioni sulla ricarica rapida di Samsung Galaxy S10 e sulla presentazione ufficiale di Galaxy M10 e Galaxy M20. L'articolo Samsung Galaxy S10 avrà ricarica rapida a 20 watt, mentre Galaxy M10 e Galaxy M20 potrebbero arrivare a fine gennaio proviene da TuttoAndroid.

Il Papa a Panama a fine Gennaio - arrivata la papamobile : E' arrivata, accolta da una grande festa, la Papamobile che sarà utilizzata da Francesco in occasione del suo viaggio a Panama, per la Giornata Mondiale della Gioventù, in programma dal 22 al 27 gennaio. La Papamobile è stata svelata e lunghi applausi hanno accompagnato il gesto. L'auto scoperta è un regalo del popolo panamense.

X Files 11 arriva in chiaro su Rai4 : prima puntata giovedì 10 Gennaio - anticipazioni : Dopo un primo passaggio su Fox nel corso del 2018, con l’arrivo del 2019 anche la undicesima stagione di X-Files arriva finalmente in chiaro: i primi due episodi vanno in onda su Rai4 a partire da giovedì 10 gennaio. L’appuntamento è ovviamente per la prima serata, a cominciare dalle 21.05: le indagini di Mulder (di cui è mancato lo scorso settembre l’attore che ne interpretava il padre, Peter Donat) e Scully non conoscono ...

Il Segreto - trama 8 Gennaio : Elsa arriva a Puente Viejo - Carmelo preoccupato per Adela : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto che martedì 8 gennaio 2019 vedrà il consueto doppio appuntamento. Oltre all'episodio in onda nel pomeriggio di Canale 5, varrà messa in onda una puntata serale in prima serata su Rete 4, nella quale vedremo cosa accadrà a Puente Viejo dopo l'inaspettato arrivo di Elsa, ritrovata priva di sensi da Isaac e Matias sulle sponde del fiume, mentre vedremo che Carmelo non riesce a nascondere ...

Xiaomi Mi MIX 3 arriva in Italia : in vendita a 549 euro (499 per il 9 Gennaio) : Xiaomi Mi MIX 3 arriva anche in Italia a un prezzo particolarmente allettante, con uno sconto ulteriore per chi lo acquisterà il 98 gennaio. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 arriva in Italia: in vendita a 549 euro (499 per il 9 gennaio) proviene da TuttoAndroid.

Previsioni Meteo - il freddo arriva anche sull’Europa occidentale a partire dal 9 Gennaio : shock termico di 10°C e tanta neve [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

LIVE Sport - DIRETTA 7 Gennaio : aggiornamenti Dakar in tempo reale. Arrivabene lascia la Ferrari! Bene Camila Giorgi e Berrettini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, lunedì 7 gennaio. Inizia una nuova settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte italiana si sono disputati i match della NBA, mentre la pioggia sta flagellando Sydney, provocando grossi ritardi nei programmi del torneo combined di tennis che vede tra le protagoniste Camila Giorgi. Ad Auckland è impegnato invece il nostro Matteo Berrettini. Dopo questa scorpacciata di ...