I tifosi della Sampdoria infuriati con Ferrero | il presidente spiega la sua frase

“Giallorosso ebreo” - cori razzisti dei tifosi della Lazio : il club si difende - la Digos indaga : Lazio e Novara si sono date battaglia nella giornata di ieri, una gara condizionata da cori razzisti: la Digos indaga La Digos di Roma ha aperto un’inchiesta in merito ai cori razzisti uditi ieri durante la gara tra Lazio e Novara. “Giallorosso ebreo“, il testo del coro poco edificante. Al vaglio i video delle telecamere presenti allo stadio, intanto la Lazio si difende. Arturo Diaconale, portavoce del club, ha parlato ...

MotoGp - Claudio Domenicali avverte i tifosi della Ducati : “credo che si divertiranno anche quest’anno” : L’ad Ducati ha parlato a margine dell’incontro ‘Ducati for EDucation’, sottolineando come i fan in rosso si divertiranno anche quest’anno La stagione della Ducati si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, almeno stando a quanto riferito da Claudio Domenicali, intervenuto a margine dell’incontro ‘Ducati for EDucation’. AFP/LaPresse L’amministratore delegato della Casa di Borgo ...

Fiorentina - tifosi chiedono un incontro con Della Valle : tutti i dettagli : La Fiorentina si prepara al ritorno in campo ed a essere protagonista nella seconda parte di stagione, i viola hanno piazzato il colpo Muriel per l’attacco. Nel frattempo la tifoserie ha richiesto un incontro con i Della Valle per capire le loro intenzioni sul futuro club, nel dettaglio la richiesta è arrivata dal Centro coordinamento viola club dopo la riunione nel Museo del Calcio, che ha visto la partecipazione di oltre ...

Scontri tra polizia e tifosi della Lazio : “condotta criminale - a prescindere dalla rivalità sportiva” : Girolamo Lacquaniti, portavoce dell’Associazione nazionale funzionari di polizia, ha parlato degli Scontri nella notte coi tifosi della Lazio protagonisti “I fatti di questa notte a Roma sono la dimostrazione evidente che la violenza degli ultras non è semplicemente legata alla rivalità tra tifoserie o incontri a rischio ma si tratta di condotte criminali che cercano di condizionare lo Stato e le istituzioni dello sport“. ...

A Roma otto agenti di polizia sono stati feriti negli scontri durante i festeggiamenti di un gruppo di tifosi della Lazio : La scorsa notte a Roma, in piazza della Libertà, ci sono stati degli scontri fra tifosi della Lazio e polizia. durante i festeggiamenti per i 119 anni della squadra, un gruppo di tifosi si è staccato dal presidio a cui

Guerriglia urbana a Roma : “i tifosi della Lazio hanno ferito una decina di agenti” - ci sono degli arresti : Roma, la tifoseria laziale avrebbe dovuto festeggiare i 119 anni della società, il tutto si è trasformato in uno scontro con la polizia sono una decina i poliziotti rimasti feriti ieri notte a Roma in scontri con la tifoseria laziale che a piazza della Libertà festeggiava i 119 anni della squadra di calcio. “Una decina di agenti sono rimasti feriti per il lancio di sassi, bombe carta e per i bastoni e spranghe utilizzate da un folto ...

Lazio - i tifosi festeggiano in Piazza della Libertà i 119 anni del club. Tensione con la polizia : Il presidente Claudio Lotito insieme ad alcuni giocatori visiterà il Collegio San Giuseppe De Merode, nell'ambito dell'iniziativa 'Dalla scuola allo stadio il modo giusto di sostenere lo sport'. In ...

Basket - Serie A : i tifosi della FIAT Torino acclamano Delfino : Torino - Per la squadra di Basket piemontese, l'entusiasmo della scorsa estate sembra essere svanito con l'arrivo dell'inverno. L'ingaggio di Larry Brown come capo allenatore e l'acquisto di Carlos ...

Compleanno Astori - il ricordo dei tifosi della Fiorentina : “Sempre con noi, auguri Capitano”. E’ questo lo striscione esposto dai tifosi della Fiorentina in ricordo di Davide Astori davanti i cancelli dello stadio ‘Artemio Franchi’. Oggi l’ex capitano della Fiorentina, deceduto per un attacco cardiaco lo scorso 4 marzo alla vigilia del match con l’Udinese, avrebbe compiuto 32 anni. In mattinata anche un commovente messaggio da parte del sindaco ...

Scontri Inter-Napoli : indagati per omicidio volontario i quattro tifosi napoletani a bordo della Volvo V40 : Scontri Inter-Napoli, le indagini degli inquirenti sulla morte di Belardinelli continuano incessantemente: 4 gli indagati per omicidio volontario Sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio volontario i quattro tifosi napoletani che sono stati ascoltati oggi in Questura a Napoli dai pm milanesi che indagano sugli incidenti che lo scorso 26 dicembre hanno preceduto Inter-Napoli e nei quali è morto l’ultras interista ...

Schumacher - tifosi da tutto il mondo a Maranello per l'apertura della mostra 'Michael 50' : Maranello - tifosi da tutto il mondo a Maranello l'apertura della mostra 'Michael 50', dentro al Museo Ferrari, nel giorno del compleanno del campione che ha conquistato cinque...

«Nessun capo dei tifosi al tavolo della sicurezza». Il dietrofront del Viminale e il nodo di chi ci sarà : Il primo accordo prevedeva che al tavolo di «Stadi sicuri», coordinato da Salvini con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, sarebbero stati ...