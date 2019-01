I libri da leggere prima del loro arrivo sugli schermi cinematografici

5 cose che puoi fare col tuo ereader (a parte leggere libri) : Il bello degli ebook reader come Kindle, Kobo, Tolino e gli altri è che il loro schermo a inchiostro elettronico (e-ink) non stanca la vista e non consuma batteria quanto quello a colori di un tablet o uno smartphone. E poi chi l’ha detto che puoi usarli solo per leggere i libri? Uno dei grandi vantaggi degli ereader è che possono leggere vari tipi di file, eliminando la necessità di usare la carta in molte circostanze. Sul tuo ereader ...

101 libri da leggere nel 2019 : Quali libri leggere nel 2019? Tra novità editoriali, opere di narrativa contemporanea italiana e straniera, libri per ragazzi, graphic novel e saggi, spesso e volentieri si entra in libreria confusi e si esce decisamente disorientati (e a mani vuote). Ecco una guida in cui trovare dei consigli letterari per tutti i gusti, per farvi venire voglia di iniziare il 2019 in compagnia di una grande storia da sfogliare.Continua a leggere

Angolo libri; Per capire le curve bisogna leggere Valerio Marchi : Il terzo consiglio natalizio de ‘La Notizia Sportiva’ é legato al calcio. Calcio che però in questa storia é marginale, é un contorno ad un fatto di cronaca avvenuto a Roma quattordici (quasi quindici in realtà) anni fa.Il 21 marzo 2004, primo giorno di primavera, é in programma il derby capitolino, partita da sempre sotto la lente delle forze dell’ordine in quanto l’odio tra le due compagini romane trova pochi emuli ...

«Animali Fantastici 2» : i libri da leggere (e collezionare) per il film : Animali Fantastici 2, i libri da leggere prima del filmAnimali Fantastici 2, i libri da leggere prima del filmAnimali Fantastici 2, i libri da leggere prima del filmAnimali Fantastici 2, i libri da leggere prima del filmAnimali Fantastici 2, i libri da leggere prima del filmAnimali Fantastici 2, i libri da leggere prima del filmNewt Scamandro, le creature magiche, la capacità, unica, di sparire all’interno di una valigetta. Animali Fantastici, ...

libri per donne da leggere : “Dio Salvi la Vagina” di Francesca Marchesani : Sei sei una single, che continua nonostante tutto a credere nell’amore – alla Sex & the City per intenderci – , “Dio Salvi la Vagina“ di Francesca Marchesani è il libro che fa per te. Degna erede della scrittrice Erica Jong, autrice di romanzi di successo come “Paura di Volare” (1973), Francesca Marchesani (1991) descrive le sue avventure con l’altro sesso, con una buona dose di ironia dosata sapientemente a uno stile ...