' I big del governo da Battisti | nessuno per Megalizzi' | scatta la polemica social

Polemica in Rete : per Battisti a Ciampino i big del governo - per Megalizzi solo Mattarella : Cresce sui social la protesta per le differenze di attenzione dell’esecutivo tra i due arrivi all’aeroporto romano. Per la salma del 29enne ucciso a Strasburgo c’era solo Fraccaro, per l’ex terrorista ministri di peso come Salvini e Bonafede

La prova del cuoco - contro Elisa Isoardi il delirio del big del Pd : "Se sta ancora con Matteo Salvini..." : Le voci che indicano un passaggio di Elisa Isoardi da La prova del cuoco a La Vita in diretta, dove raggiungerebbe il suo storico autore Casimiro Lieto, agitano la politica. A sparare ad alzo zero il solito Michele Anzaldi: il piddino ha infatti presentato un'interrogazione in vigilanza in cui chied

Il più brutto weekend della nostra vita al Teatro Ciak di Roma : date - orari - biglietti e recensione : date con orari e prezzi dei biglietti per assistere a “Il più brutto weekend della nostra vita”, la commedia di Norm Foster diretta e interpretata da Maurizio Micheli con Benedicta Boccoli, Nini Salerno e Antonella Elia. Lo spettacolo ha aperto ufficialmente la prima stagione del Teatro Ciak, il nuovo spazio culturale inaugurato recentemente in via Cassia a Roma. A seguire trovate anche la nostra recensione di questa divertente ...

Raddoppia la data di Londra dei Maneskin dopo la pioggia di sold out del tour europeo : info e biglietti : La seconda data di Londra dei Maneskin arriva dopo il sold out del primo concerto e a seguito dei numerosi sold out che hanno confermato il grande successo europeo del gruppo di Damiano David, fresco di doppio disco di platino per Il ballo della vita. La tournée continentale si arricchisce quindi di una nuova data che si terrà all'Oslo di Londra il 24 febbraio prossimo, a due giorni dalla prima che ha già fatto registrare il sold out. ...

Atalanta - Mancini : il bomber delle retrovie che fa gola alle big : ... oltre a una videointervista, con premiazione, a uno dei 4 migliori crack del mese, scelto dai giornalisti della Gazzetta dello Sport . Il giornale cartaceo, invece, sempre una volta al mese, ...

Torino - non le permettono di comprare un biglietto del treno con monete : “Non siamo una banca” : La denuncia in una lettera inviata al quotidiano Valsusaoggi di una pendolare che ha spiegato di non aver potuto comprare un biglietto alla stazione di Bussoleno con le monetine che possedeva: “Sono amareggiata perché a causa della mia disabilità visiva il treno è l’unico mezzo che mi permette di spostarmi”.Continua a leggere

biglietti nominali anche ai concerti - ecco i migliori live del 2019 in Italia : Come già accade nel mondo del calcio, dal prossimo luglio sarà infatti necessario esibire un documento d'identità per accedere a concerti ed eventi musicali in location con capienza superiore a 5000 ...

Nuovi concerti di Gazzelle per Punk con biglietti in prevendita e l’annuncio della data zero : Si arricchisce il calendario del tour con Nuovi concerti di Gazzelle per il 2019, quelli che ha concepito per il supporto di Punk, suo ultimo disco. Il 27 febbraio è la data scelta per la data zero, che terrà all'RDS Stadium di Rimini, quindi il 6 marzo all'Ex Obihall oggi Tuscany Hall Teatro Di Firenze, quindi il 17 marzo all'I'M - Industrie Musicali di Maglie. I biglietti sono in prevendita in tutti i canali abilitati a cominciare ...

Giro d’Italia 2019 - ci sarà anche Geraint Thomas? Il vincitore del Tour ci sta pensando : che parata di big alla Corsa Rosa : Geraint Thomas starebbe pensando di partecipare al Giro d’Italia 2019. Il vincitore dell’ultima Grande Boucle, infatti, vorrebbe correre sulle strade del Bel Paese e avrebbe il piacere di cimentarsi con le difficoltà di un percorso particolarmente stuzzicante, condito da tre cronometro impegnative e da diverse salite di livello. Il gallese aveva dichiarato poche settimane fa che si sarebbe concentrato esclusivamente sul Tour de ...

Gemitaiz a Rock in Roma - primo concerto del tour estivo : prezzi dei biglietti in prevendita : 10 sold out consecutivi per un totale di 25.000 biglietti: sono i numeri del Paradise Lost Club tour di Gemitaiz appena chiuso che porta con sé l'annuncio della tournée estiva. La prima tappa è stata annunciata oggi: si terrà all'Ippodromo delle Capannelle in occasione della nuova edizione di Rock in Roma. Gemitaiz a Rock in Roma si esibirà giovedì 4 luglio, prima ed attesa tappa della sua tournée estiva. I biglietti saranno disponibili in ...

Sanremo 2019 - i biglietti del Festival : quanto costano e come acquistarli : Da martedì 8 gennaio alle saranno aperte le richieste di prenotazione degli abbonamenti di platea e galleria per le cinque...

Lettore Pos gli "ritira" il bancomat : automobilista si accanisce sulla biglietteria del casello autostradale con una motosega : Quando al casello autostradale il Lettore Pos non gli ha restituito il bancomat un automobilista è uscito fuori di senno. L'uomo in preda a una rabbia cieca è sceso dall'auto ha tirato fuori una ...

Lecce - Meluso sorprende tutti : sul mercato anche big della squadra : Nel periodo caldo del calciomercato, il diesse del Lecce Meluso parla ai giornalisti. Che il Lecce avesse il progetto di cambiare molto la rosa ormai era chiaro, ma proprio nessuno si attendeva di leggere nella lista "in uscita" i nomi che questa mattina il direttore sportivo Mauro Meluso ha fatto nell'intervista esclusiva sul Nuovo Quotidiano di Puglia. Meluso, nella lunga intervista, si è detto molto contento per l'acquisto di Tachtsidis, ...