Higuain-Chelsea | il Milan tratta Piatek Il Cagliari blocca Barella | ma è sfida

Morata Atletico Madrid - l’affare decolla : ora Higuain può andare al Chelsea : Morata Atletico Madrid – Alvaro Morata si allontana sempre più dal Chelsea e di conseguenza Gonzalo Higuain si avvicina. Sembra una formula di fisica ma non lo è. Da settimane, infatti, è ormai chiaro che il passaggio del Pipita dal Milan ai Blues di Londra è strettamente legato al fatto che lo spagnolo prenda il […] L'articolo Morata Atletico Madrid, l’affare decolla: ora Higuain può andare al Chelsea proviene da Serie A News ...

Chelsea - Higuain si complica : manca l’accordo - ma Sarri insiste : Chelsea Higuain – Sono giorni decisivi per il futuro di Gonzalo Higuain. L’ex attaccante di Napoli e Juventus, ora in forza al Milan, avrebbe deciso di cambiare aria e di cercare nuove motivazioni. La richiesta dell’attaccante argentino sarebbe quella di raggiungere in Premier League il suo ex allenatore Maurizio Sarri. Con quest’ultimo, il Pipita legò […] L'articolo Chelsea, Higuain si complica: manca ...

Calciomercato - Higuain ha chiesto al Milan di andare al Chelsea : Leonardo ha pronte le alternative : Milan, Gonzalo Higuain avrebbe chiesto al club di essere ceduto al Chelsea per ricongiungersi con il suo mentore Maurizio Sarri Boom Milan, Gonzalo Higuain avrebbe comunicato al club rossonero la volontà di sposare il progetto Sarri al Chelsea. Una decisione che potrebbe scombussolare i piani del club Milanista che adesso valuta il da farsi. Trattenere un calciatore contro voglia sarebbe forse poco produttivo per il Milan, si sta dunque ...

Higuain al Chelsea è un intrigo - : L'unica difficoltà è legata all'età di Higuain, che ha 31 anni, il cui profilo non rientra nella politica del club 'Blues', che si è dato una regola: ingaggiare giocatori non troppo avanti con gli ...

Higuain al Chelsea è un intrigo - : L'unica difficoltà è legata all'età di Higuain, che ha 31 anni, il cui profilo non rientra nella politica del club 'Blues', che si è dato una regola: ingaggiare giocatori non troppo avanti con gli ...

Higuain al Chelsea è un intrigo - : L'unica difficoltà è legata all'età di Higuain, che ha 31 anni, il cui profilo non rientra nella politica del club 'Blues', che si è dato una regola: ingaggiare giocatori non troppo avanti con gli ...

Calciomercato Milan - Higuain e il Chelsea : ecco come stanno le cose : Da Milano, anzi Genova, a Gedda. Forse senza ritorno. La storia, non esattamente un idillio d'amore, tra Gonzalo Higuain e il Diavolo potrebbe tramontare proprio al termine di una calda serata saudita ...

Chelsea-Higuain - appuntamento dopo la Supercoppa. La Fiorentina non molla Obiang : Archiviata la partita di Coppa Italia contro la Sampdoria, Higuain è atteso dalla seconda sfida sul campo: mercoledì 16 gennaio, a Gedda, incontrerà la rivale Juventus. La squadra che lo ha scaricato ...

Milan su Morata : Higuain vuole il Chelsea - ma la Juve dice no al prestito : Il club inglese ha contattato la Juventus , che però non accetta un altro prestito senza obbligo di riscatto per l'attaccante argentino come scrive la Gazzetta dello Sport .

Milan - il CorSport : 'Higuain addio - ha deciso : va al Chelsea! Al suo posto...' : Il Corriere dello Sport in prima pagina annuncia l'imminente addio di Gonzalo Higuain al Milan. 'Higuain ha deciso: va via, addio al Milan ormai a un passo. Il Pipita vuole il Chelsea', si legge. 'S'intensificano i ...

Higuain-Chelsea - prestito con nodo sull'acquisto definitivo : la Juventus si chiama fuori - l'ok finale deve darlo il Milan : Il Chelsea continua a corteggiare Higuain: il nodo da sciogliere e sulla formula dell'acquisto. La Juventus comunque non forzerà la cessione, sarà il Milan a dare l'ok per l'eventuale operazione ...

Higuain-Chelsea - prestito con nodo sull’acquisto definitivo : la Juventus si chiama fuori - l’ok finale deve darlo il Milan : Il Chelsea continua a corteggiare Higuain: il nodo da sciogliere e sulla formula dell’acquisto. La Juventus comunque non forzerà la cessione, sarà il Milan a dare l’ok per l’eventuale operazione Gonzalo Higuain piace al Chelsea, il Chelsea piace a Gonzalo Higuain. Non è un mistero, al di là di ogni smentita di rito. Se è vero che Higuain è attualmente titolarissimo nel Milan, è anche vero che la prima metà di stagione del ...

Higuain Chelsea - contatti tra agente e Blues : il punto sulla trattativa : Higuain Chelsea – Il caso Gonzalo Higuain continua a far discutere ed a tenere banco in casa Milan. Sono infatti settimane che il Pipita sta esprimendo il suo malessere, convinto che la sua esperienza in maglia rossonera si sia già conclusa dopo soli pochi mesi. Una decisione che sembra essere stata presa, così come quella […] L'articolo Higuain Chelsea, contatti tra agente e Blues: il punto sulla trattativa proviene da Serie A News ...

Higuain Chelsea - Sarri : “Il club sa di cosa ho bisogno” : Higuain Chelsea – Maurizio Sarri aspetta Gonzalo Higuain, e Nicolò Barella, come regalo di compleanno. In conferenza stampa il tecnico del Chelsea non ha mai nominato l’attaccante del Milan, e il mediano del Cagliari, ma è stato chiaro sul desiderio e sulla necessità di portarli a giocare a Stamford Bridge. Ecco cosa ha detto. Higuain […] L'articolo Higuain Chelsea, Sarri: “Il club sa di cosa ho bisogno” proviene da ...