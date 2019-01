Governo | sfida social Salvini-Di Maio Dirette ' estreme' on the road e in pista

Tav - sfida nel Governo : Lega in piazza. M5s : 'si rispetti contratto' : Nuova manifestazione a Torino a favore della tav, nella maggioranza resta la tensione su un tema che divide gli alleati di Governo. La Lega annuncia la presenza al corteo. 'Fanno sorridere' attacca la ...

Con la sfida su Tav e trivelle la Lega mette in luce le contraddizioni del M5s "di Governo" : A rischio non c'è assolutamente la tenuta dell'esecutivo. Ma la sfida lanciata dalla Lega su Tav (scenderà in piazza per il...

Migranti - è scontro nel Governo : Di Maio sfida Salvini sugli sbarchi : «Contattiamo Malta. Diamo disponibilità ad accogliere le donne e i bambini che sono sulle navi Sea Watch3 e Sea Eye». La telefonata, tra Luigi Di Maio e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, segna la nascita di un nuovo asse all’interno del governo. Costruito per essere argine a Matteo Salvini e proiettato sulla campagna per le prossime elezi...

Orlando sfida Salvini : 'Non arretro - dal Governo comportamento eversivo' : Roma, 3 gen., askanews, - Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, non intende recedere dalla sua posizione contro l'applicazione del decreto sicurezza, convertito in legge: 'Non arretro, non c'è motivo ...

Renzi lancia la sfida : "Potrei tornare al Governo - orgoglioso di ciò che ho fatto" : Matteo Renzi aveva fatto irruzione sulla scena politica facendo rumore. Perse le primarie del Partito Democratico con Pierluigi Bersani, ma fu l'ultima sconfitta di un percorso che ad un certo punto fu costellato di successi, anche elettorali. Partendo addirittura da Sindaco di Firenze e non da parlamentare venne incaricato di formare un governo, quando l'allora presidente Napolitano prese atto che poteva essere l'uomo giusto per dare ...

Saladino - l appello alle donne dem 'Serve più coraggio'. E la sfida ai big del Pd 'Hanno pensato troppo al Governo' : Sulla polemica delle esponenti di Towanda - che minacciano di non partecipare al Congresso - dice: 'Mi aspettavo solidarietà dal mondo istituzionale delle donne. Mi è mancata tanto. Spero che la mia ...

Cosa c’è nel manifesto Sì Tav del partito del pil che sfida il Governo Conte : Roma. “Se siamo qui significa che siamo a un punto quasi limite di pazienza”. Parola del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che ormai ha preso di punta il governo. Ieri alle Ogr di Torino, Confindustria e altre undici associazioni che rappresentano artigiani, commercianti, cooperative, si

La sfida delle imprese al Governo : 'La stagione degli alibi è finita' : 'La stagione degli alibi è finita oggi'. E ancora: 'A Di Maio voglio promettere che se ci convoca tutti e 12 non lo contaminiamo. A Salvini, visto che è leader di un partito che ha tanti voti al Nord, ...

Conte - coesione sfida importante Governo : ANSA, - ROMA, 26 NOV - "La coesione territoriale è una delle sfide più importanti che questo Governo sta raccogliendo" dice il premier, Giuseppe Conte, intervenendo all'incontro organizzato da Poste ...

Le ong sfidano il Governo e tornano nel Mediterrano per salvare altri migranti : Tre organizzazioni non governative torneranno oggi con le loro navi nelle acque davanti alla Libia: 'Il nostro obiettivo -dicono- è la difesa dei diritti umani' -

Governo tira dritto sulla manovra : avanti con la sfida : Nella lettera a Bruxelles sostanzialmente conferma il rapporto deficit pil al 2,4%, mantiene le stime di crescita, chiede flessibilità per i disastri ambientali e promette 18 miliardi di ...

[Il retroscena] Il Governo sfida l'Europa - non cambia la manovra e prende una sberla al Senato : La lettera "scarlatta" parte in orario, entro mezzanotte, destinazione Bruxelles. Il testo sarà diffuso a notte fonda, all'una e trenta minuti, e qualche sfumatura lessicale potrà risultare non solo ...

La manovra non cambia. Il Governo sfida la Ue : "Noi non arretriamo" : ... l'esecutivo decide di tracciare una linea molto netta: l'intera impalcatura della legge di Bilancio e l'azione politica non cambieranno di una virgola. 'Ci impegniamo a mantenere il 2,4% di deficit -...