Gossip Uomini e Donne | l’ex di Andrea Cerioli parla di lui e Arianna

Gossip Uomini e Donne : l'ultimo post di Fredella sembra dedicato a Gemma Galgani : Rocco Fredella e Gemma Galgani torneranno ad essere protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne nelle puntate della prossima settimana. Dopo aver visto la coppia nuovamente felice insieme, al punto tale da scambiarsi diversi baci appassionati, a partire da lunedì 14 gennaio molte cose dovrebbero cambiare. Come riportano le anticipazioni di Uomini e Donne diffuse da "Il Vicolo delle News" relative alla registrazione effettuata lo scorso 4 ...

Uomini e Donne Gossip - Clarissa e Federico : svelata la data del matrimonio : Uomini e Donne gossip: Clarissa e Federico svelano la data del matrimonio Dopo oltre due anni di puro e vero amore, Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno finalmente scelto di convolare a nozze. La coppia uscita da Uomini e Donne nel novembre del 2016, è sempre passata agli occhi del web come una delle più […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Clarissa e Federico: svelata la data del matrimonio proviene da gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne : Ursula Bennardo ha ancora dubbi su Sossio? : Ursula Bennardo di Uomini e Donne fa una confessione su Sossio Aruta Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati nel Trono Over di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi è ripartito lunedì scorso, dopo la pausa delle feste. A sorpresa, Sossio e Ursula hanno continuato a sedersi rispettivamente nel parterre dei cavalieri e delle dame. Non è ancora chiaro se nelle prossime puntate la coppia deciderà di lasciare il programma, ...

Uomini e Donne Gossip - il fratello di Tina in studio : il gesto verso Gemma : Uomini e Donne gossip: il fratello di Tina entra in studio per uno scherzo e il gesto verso Gemma Galgani non passa inosservato Un gesto inaspettato quello del fratello di Tina Cipollari nei confronti di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Nel corso della puntata del Trono Over in onda il 9 gennaio, l’opinionista fa […] L'articolo Uomini e Donne gossip, il fratello di Tina in studio: il gesto verso Gemma proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne Gossip - Gianluca e Roberta sconvolgono tutti : “Che disagio” : Uomini e Donne gossip, Gianluca e Roberta creano il caos in studio: il pubblico imbarazzato per loro Nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne in onda l’8 gennaio, Gianluca e Roberta riescono a sconvolgere proprio tutti! Dopo la lettera al genio della lampada di Angela, si passa alle frequentazioni che sta […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Gianluca e Roberta sconvolgono tutti: “Che disagio” proviene da ...

Uomini e Donne Gossip : Andrea Dal Corso sui social racconta della sua malattia : Uomini e Donne gossip: Andrea Dal Corso rivela la sua malattia Pochi minuti fa, Andrea Dal Corso ha pubblicato un toccante sfogo. L’attuale corteggiatore di Uomini e Donne ha rivelato, infatti, sul suo profilo Instagram, di aver sofferto di una grave malattia. Il bello e tenebroso che ha conquistato l’attenzione di Tersa Langella, racconta cos’ha […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Andrea Dal Corso sui social racconta ...

Uomini e Donne Gossip - Andrea Dal Corso : un messaggio spiazzante per Teresa : gossip Uomini e Donne: Andrea Dal Corso e Teresa Langella, quale futuro? In molti si stanno chiedendo come andrà a finire tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella e quale sarà il loro futuro perché la tronista di Uomini e Donne dopo aver baciato Antonio ha fatto un disCorso che ha spiazzato tutti in puntata […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Andrea Dal Corso: un messaggio spiazzante per Teresa proviene da gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne : Mara Fasone fidanzata? Il retroscena : Mara Fasone nei guai dopo Uomini e Donne? La segnalazione Negli ultimi mesi l’influencer Deianira Marzano è salita agli onori della cronaca per aver fatto una segnalazione choc sul fidanzato di Giulia Provvedi. E in queste ultime ore ha fatto un’altra segnalazione, che ha già creato mille polemiche sul web. Di cosa si tratta? In pratica Deianira Marzano ha rivelato su instagram di aver sorpreso Mara Fasone di Uomini e Donne in un ...

Uomini e Donne Gossip - Lorenzo e Claudia “anni luce lontano”? Pubblico spiazzato : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi ha definitivamente perso Claudia Dionigi? È tempo di gossip su Uomini e Donne! Oggi si sta parlando molto di Lorenzo Riccardi e ciò che è successo ieri nella registrazione. Il tronista ne ha combinata una delle sue, ormai lo conosciamo bene e c’è da aspettarsi di tutto. Lorenzo è consapevole […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Lorenzo e Claudia “anni luce lontano”? Pubblico spiazzato ...

Gossip Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi riceverà un ‘no’ da Claudia? : Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne criticato dalla cognata di Claudia Dionigi Claudia Dionigi di Uomini e Donne dirà no a Lorenzo Riccardi? Non è dato saperlo, ma la finta scelta che ha fatto Lorenzo ieri nell’ultima puntata registrata del popolare dating show della De Filippi non è piaciuta alla corteggiatrice, la quale ha abbandonato lo studio. Finita qua? Nemmeno per idea perchè anche la cognata di quest’ultima ha voluto dire la ...

Uomini e Donne Gossip : Mara Fasone e il Capodanno con un ex corteggiatore : Uomini e Donne gossip: Mara Fasone beccata con un ex corteggiatore Mara Fasone, la bella e sensuale ex tronista di Uomini e Donne, è stata beccata insieme ad un ex corteggiatore. Proprio cosi, la siciliana che ha inaspettatamente abbandonato il trono circa un mese fa, ha comunque deciso di mantenere un certo tipo di rapporto […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Mara Fasone e il Capodanno con un ex corteggiatore proviene da gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne : Andrea Dal Corso scrive a Teresa Langella : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne a Teresa Langella: “Decidi…” Andrea Dal Corso, nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, è tornato a corteggiare la tronista Teresa Langella. Quest’ultima, infatti, è tornata sui suoi passi dopo averlo eliminato, volendo concedergli una seconda possibilità. Ovviamente questa sua decisione ha fatto andare su tutte le furie gli altri corteggiatori, i quali hanno ...

Uomini e Donne Gossip - Mario Serpa : frecciatina a Claudio? La reazione dei fan : Mario Serpa, il bilancio di fine anno dell’opinionista di Uomini e Donne frecciatina di fine anno da Mario Serpa a Claudio Sona? Il gossip di Uomini e Donne non si ferma nell’ultimo giorno dell’anno, anzi con i bilanci dei protagonisti c’è molto di cui parlare! Anche Mario ha voluto scrivere un lungo post sul suo […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Mario Serpa: frecciatina a Claudio? La reazione dei fan proviene ...

Giorgio Manetti a cena con ‘lei’ - di Uomini e Donne. E il Gossip vola : Da questa stagione Giorgio Manetti non è più un cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ma continua a essere molto amato dai fan della trasmissione di Maria De Filippi che per anni hanno seguito la tormentata storia d’amore con Gemma Galgani. Anche se non si vede più in tv, il Gabbiano continua a far parlare di sé, tanto che molti sperano di vederlo presto nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il cast è completo ma top secret e da ...