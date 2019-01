Gori Spa | interruzione idrica | mancherà l' acqua in provincia di Napoli e Salerno

GreGorio De Falco commenta l'espulsione da M5s : "Deriva illiberale - non c'è spazio per la democrazia" : A poche ore dal cenone di Capodanno, il senatore Gregorio De Falco ha saputo che nel 2019 non potrà tornare a bordo del Movimento 5 stelle. Il comandate, celebre per aver intimato a Schettino di tornare sulla Costa Concordia durante il naufragio, è stato infatti espulso dal Movimento. "Una decisione illegittima che va contro l'articolo 49 della Costituzione", commenta a botta calda all'HuffPost.Senatore De Falco, se lo ...

Gori Spa - sospensione idrica nei comuni di Ercolano e Portici : Come si apprende dal sito internet ufficiale della G.O.R.I. S.P.A., società di gestione delle risorse idriche campane, due comuni della provincia di Napoli, Ercolano e Portici, saranno interessati dalla temporanea interruzione dell'erogazione idrica nelle giornate di lunedì 17 e martedì 18 dicembre 2018. Il disservizio è causato da lavori manutentivi programmati da tempo sulla rete regionale idrica. Comune di Ercolano (città Metropolitana di ...

Mirella GreGori - storia di una sparizione : Cronaca di una scomparsa' Sovera, 176 pagg., 14,00 euro, , ogni tassello di questa oscura vicenda viene analizzato minuziosamente. E, come si diceva poc'anzi, il primo scopo che il suo libro ...

Cara Rousseau - non parlate in politichese - vi sfido con alGoritmi trasparenti : Cara Rousseau, non parlare politichese. Vi sfido con algoritmi trasparenti. L'Associazione Rousseau ringrazia me per l'attenzione e io ringrazio loro per la lunga risposta a una sfida che era e resta culturale. Non mi sarei mai aspettato però una risposta in politichese. Ho dichiarato in una lunga diretta Facebook da Milano sul giornale online Affari Italiani che il 15 Dicembre a Roma smonteremo e rimonteremo la piattaforma Rousseau per ...

Gori Spa - mancherà l'acqua in sei comuni della provincia di Napoli e Salerno : A causa di lavori tecnici e interventi di manutenzione sulle reti regionali della condotta idrica gestita dall'azienda G.O.R.I. spa, come ha comunicato la stessa società attraverso il suo portale web, è prevista la momentanea interruzione dell'erogazione idrica in diversi comuni della provincia di Napoli e Salerno nella giornate di oggi 20 novembre e nelle due successive. Martedì 20 e mercoledì 21 novembre Nel Comune di Castellammare di Stabia ...

Napoli - Ancelotti cateGorico : “Fermare le partite se arrivano insulti dagli spalti” : Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ripercorrendo le sue esperienze all’estero nel dibattito tecnico tra gli allenatori all’Auditorium di Coverciano trasmesso da RaiSport in occasione della Panchina d’Oro, ha parlato della situazione culturale italiana, deficitaria rispetto al resto d’Europa: “In Italia, a livello di cultura siamo indietro, pensiamo ancora che una partita di calcio sia una battaglia, ...