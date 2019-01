Google smette di produrre il Chromecast audio | ecco l’alternativa migliore

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 gennaio 2019)ha annunciato ufficialmente di avere dismesso la produzione del. Si tratta del piccolo dispositivo che molti usano con soddisfazione per svecchiare vecchi impiantiHi-Fi. Collegandoè possibile usarli per rila musica digitale disponibile con le app per smartphone come per esempio Spotify. Oppure si può collegare il notebook e ascoltare la musica riprodotta da siti come YouTube e Facebook.Il suo successo è dovuto al fatto che è un dispositivo compatto, dal prezzo onesto, facile da usare e che funziona senza problemi. Per connetterlo basta l’onnipresente presa jackda 3,5 pollici (quella delle cuffieper intenderci).Purtroppo, sembrerebbe che siano più strategici i cosiddetti smart speaker, quelli che funzionano con l’assistente vocale e chesta spingendo con l’obiettivo di vincere ...