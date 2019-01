Genoa-Milan alle 15 | la Serie A al sindaco Bucci | “Non dipende da noi”

Genoa-Milan - la Lega di A : "Alle 15 per scelta dell'Osservatorio" : Si va verso la conferma dell'inizio alle ore 15 del posticipo di campionato Genoa-Milan, in programma lunedì prossimo al Ferraris. Il presidente della Lega Calcio Gaetano Micciché con una lettera ha ...

Genoa-Milan - Sky : “Giocare alle 15 penalizza i telespettatori” : Il Viminale ha deciso di spostare alle ore 15 la sfida tra Genoa e Milan per motivi di sicurezza, ma non tutti sono d'accordo L'articolo Genoa-Milan, Sky: “Giocare alle 15 penalizza i telespettatori” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Paolo Condò : «Gli interessi Sky sono quelli dei tifosi di Genoa e Milan». : I calendari della Serie A non li fa la televisione, e nemmeno gli orari degli anticipi e positicipi sono decisi di Sky. Questo è il chiaro messaggio uscito dal dibattito durante la puntata di "CalcioMercato - L'originale" di ieri sera sul tema dell'anticipo al lunedì pomeriggio di Genoa-Milan deciso dall'Osservatorio delle Manifestazioni Sportive del Viminale in un orario...

Genoa-Milan alle ore 15 - Toti : "Preferirei si giocasse di sera" : Per il governatore giocare alle 21 'sarebbe la soluzione preferita dalla città, da me e credo da tutto il mondo, ma penso anche dallo stesso ministro. Ma queste decisioni vengono prese anche su base ...

Genoa-Milan - la Fondazione Genoa : “chiediamo di cancellare questo scempio” : “Chiediamo di cancellare questo scempio e riesaminare la situazione ripristinando l’iniziale orario serale per consentire ad abbonati e possessori di biglietto ma anche spettatori televisivi, di poter assistere alla partita: il calcio non è un duello da disputarsi all’alba in un luogo isolato bensì è tripudio, emozioni, identità, gioia, emozioni, da vivere insieme agli altri, allo stadio”. E’ il messaggio ...

Genoa-Milan - polemiche per spostamento dell’orario della partita : Genoa-Milan, polemiche per spostamento dell’orario della partita Il match a Marassi era previsto per le 21 di lunedì 21 gennaio. Per motivi di ordine pubblico, l'Osservatorio manifestazioni sportive del Viminale ha deciso di anticiparlo alle 15. I tifosi annunciano spalti vuoti. Il Comune scrive alla Lega Calcio: “Si giochi di ...

Genoa-Milan alle 15 di lunedì “fa molto discutere” : anche il presidente della Liguria Toti interviene a gamba tesa : Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha parlato del tanto discusso spostamento della gara Genoa-Milan La decisione di far giocare la partita di campionato Genoa-Milan di lunedì (21 gennaio) alle 15.00 ”fa molto discutere. E’ certamente un orario molto scomodo per la città e per i tifosi e se si potesse evitare e si potesse tornare a giocare in un orario più consono alla fruibilità di quell’evento, che ...

Fondazione Genoa : 'Rispetto per i tifosi - cancellate lo scempio di Genoa-Milan' : ... senza alcuna considerazione per tutti coloro che riteniamo essere gli attori principali di questo bellissimo sport: i tifosi, checché se ne dica la parte più vera e pura del calcio, che da troppo ...