Gabrielli ad Ancelotti | Ogni azione ha conseguenze

Gabrielli (capo della polizia) : «Non decide Ancelotti se sospendere le partite» : «Bisogna riflettere su quel che si dice» Ieri il capo della polizia Franco Gabrielli è stato a Salerno all’inaugurazione della mostra della polizia scientifica. E ha rilasciato dichiarazioni sul tema dibattuto in questi giorni, ossia la possibilità di sospendere le partite in caso di cori razzisti. Il Mattino riporta le sue frasi. «Fermarsi una tantum, come provocazione, puo` essere una scelta, ma diventa impensabile che possa decidere ...