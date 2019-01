Francesca Cavallin a cuore aperto | Ho sfiorato l' anoressia

Vieni da me - Francesca Cavallin : ‘Ho sfiorato l’anoressia’ : “Ho sfiorato l’anoressia e poi per molto tempo ho avuto problemi di bulimia”. Chi parla è Francesca Cavallin. L’attrice vista in diverse fiction (da Un medico in famiglia a La compagnia del cigno di cui il 14 gennaio va in onda la terza puntata su Rai1) è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, e sfogliando l’album dei ricordi ha parlato anche della fase in cui ha avuto un rapporto molto conflittuale con il ...

