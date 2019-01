Fq MillenniuM | Martina Castigliani ritira premio Giustolisi per l’inchiesta sulle nozze

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 gennaio 2019) È stata la giornalista e scrittrice Sandra Bonsanti a consegnare ilFranco, per l’inchiesta “Nomi falsi e case protette. Il servizio segreto che salva le ragazze dai matrimoni combinati”, pubblicata su Fq, il nostro mensile diretto da Peter Gomez. Il servizio, uscito sul numero di marzo, ha vinto ex aequo con l’inchiesta di Giovanni Tizian e Stefano Vergine su l’Espresso. Presenti alla premiazione, nella sala Koch del Senato, la vicepresidente di Palazzo Madama, Anna Rossomando, la figlia di, Livia, e la giornalista Silvia Garambois, che ha letto le ragioni per cui è stato scelto il reportage di Fq: “Ha esplorato le molte sfaccettature di un fenomeno diffuso anche nel nostro paese, evidenziando il dilemma tragico di fronte al quale si trovano ragazze giovanissime, costrette a morire dentro per ...