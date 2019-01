Formula 1 | Mick Schumacher si avvicina alla Ferrari? Potrebbe svolgere i test con la Rossa

F1 - Nico Rosberg avverte Mick Schumacher : “Non sarà facile gestire tutta la pressione in Formula Uno” : Se porti un cognome come Schumacher, ovviamente, non puoi certo passare inosservato. Se poi, sin da bambino, decidi di seguire le orme del tuo illustre padre, 7 volte campione del mondo in Formula Uno, il nome Mick Schumacher non può che finire sulla bocca di tutti, soprattutto ora che, visti i risultati ottenuti, le porte della massima categoria del motorsport non sono affatto lontane. Il giovane pilota classe 1999, campione in carica della F3 ...

Mick Schumacher - Debutto in Formula 2 con la Prema : Mick Schumacher continuerà a difendere i colori della Prema nel 2019, ma nel campionato di Formula 2. Dopo aver vinto il titolo europeo di Formula 3 conquistando 8 vittorie, 7 pole position e 14 podi - il diciannovenne figlio d'arte fa un ulteriore passo avanti nella sua scalata verso la Formula 1.Schumacher-Prema, connubio vincente. Mick si è legato alla Prema nel 2016, debuttando prima in Formula 4 per poi salire di livello e passare in ...

Formula 2 - Mick Schumacher correrà con il team Prema nel Mondiale 2019 : Mick Schumacher in F2, ora è ufficiale. Il tedesco, campione della Euro Formula 3 , dalla prossima stagione non cambia squadra ma categoria: il 19enne figlio del sette volte campione del mondo correrà nella Formula 2 . E' stato lo stesso team Prema ad annunciarlo con un video sulla pagina Instagram. Per Schumi Jr si era anche parlato di un precoce salto in F1 dopo i risultati ...

