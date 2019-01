Fontana di Trevi | la Raggi ci ripensa | le monetine alla Caritas

Monetine della Fontana di Trevi 'tolte' alla Caritas di Roma - interviene la Raggi : 'Stiamo valutando' : Ogni anno migliaia di Romani e turisti lanciano Monetine dentro la Fontana di Trevi per tradizione e anche buon auspicio. E dentro l'acqua gli addetti dell' Acea raccolgono ogni anno un tesoretto di ...

Redistribuzione monete della Fontana di Trevi : taglio netto per la Caritas : A quanto sembrerebbe, la decisione sulle monetine della Fontana di Trevi di Roma dovrebbe risalire a circa un anno fa, quando già i primi di Ottobre il Campidoglio aveva deliberato di non volerle più convogliare verso le casse della Caritas. Adesso la decisione sta per divenire realtà: all'ente pastorale della CEI infatti sono stati concessi gli ultimi tre mesi prima che il flusso generato dalle monetine dei turisti subisca dei profondi ...

Monetine Fontana di Trevi - da aprile la gestione non sarà solo della Caritas : Alzi la mano chi davanti alla maestosità della Fontana di Trevi non ha lanciato la monetina come tradizione prevede? Pochissimi turisti riescono a resistere e così, come prevede la più nota delle leggende, girandosi di spalle e con gli occhi chiusi, ci si assicura di ritornare a Roma, lanciando con la mano sinistra una monetina dalla spalla destra. La celebre Fontana è ricca di usanze e un' altra leggenda prevede che le Monetine da gettare siamo ...

Monete Fontana di Trevi - Caritas : "Speriamo restino a poveri" : La Caritas di Roma esprime "preoccupazione" per la decisione del Campidoglio in base alla quale da aprile i soldi donati dai turisti nella Fontana di Trevi dovrebbero essere destinati a progetti di ...

Fontana di Trevi - le monetine non più alla Caritas : “Ipotesi è usarle per restauro monumenti e progetti sociali” : I soldi lanciati dai turisti nella Fontana di Trevi? Da impiegare per il restauro e la conservazione degli altri monumenti romani. E non più alla Caritas Diocesana, cui il 28 dicembre è stato prorogato l’accordo già in essere per soli altri tre mesi, fino al primo aprile. E’ questo l’obiettivo cui da un anno e mezzo, non senza difficoltà, la Giunta capitolina sta mirando lavorando sottotraccia, fra i malumori interni e le proteste del Vaticano. ...

