Foggia | Ford contro un palo | morti Aurora e Agostino | avevano 15 e 17 anni Arrestato il

leggo

: Foggia, Ford contro un palo: morti Aurora e Agostino, 15 e 17 anni. Arrestato il giovane alla guida - MattinoBn : Foggia, Ford contro un palo: morti Aurora e Agostino, 15 e 17 anni. Arrestato il giovane alla guida - MattinoSalerno : Foggia, Ford contro un palo: morti Aurora e Agostino, 15 e 17 anni. Arrestato il giovane alla guida - mattinocaserta : Foggia, Ford contro un palo: morti Aurora e Agostino, 15 e 17 anni. Arrestato il giovane alla guida -

(Di lunedì 14 gennaio 2019)Traversi, di 15Antonacci, di 17, sonoe un?altra giovane è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte in via dei...