Firma del Protocollo appalti tra Regione-sindacati-categorie | Cgil-Cisl-Uil Toscana

Arles - nel cielo della Provenza una torre Firmata Frank Gehry : ... ultimo anello di una storia che ha visto fra i suoi grandi protagonisti anche Vincent Van Gogh e Pablo Picasso , quest'ultimo con una passione per le corride e presente spesso agli spettacoli con i ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Dawid Kubacki Firma la prima vittoria in carriera su Kraft e Stoch - giornata no di Kobayashi. Alex Insam subito fuori : La perfezione del numero sette sta anche nella sua maledizione: nessuno è riuscito a imporsi tante volte di fila nella Coppa del Mondo di Salto con gli sci. Non fa eccezione neppure l’uomo che sta dominando la stagione 2018-2019, Ryoyu Kobayashi, che incappa in una giornata no e, dopo sei successi consecutivi, deve cedere il passo. A vincere è così il polacco Dawid Kubacki, che dopo un’infinita rincorsa si prende finalmente la sua ...

LIVE Sci alpino - Slalom Adelboden 2019 in DIRETTA : Marcel Hirscher Firma l’ennesima doppietta! Cinque italiani nei 20 : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Adelboden, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019. Sarà ancora una volta Marcel Hirscher contro tutti. Il campione austriaco è stato eccezionale ieri in gigante e punta all’ennesima doppietta. Sarà come sempre uno Slalom insidioso, su un tracciato difficile come quello elvetico, ma Hirshcer è pronto a salire nuovamente sul gradino più alto del podio. Si riproporrà ...

Parigi - nel ristorante della figlia del boss tra quadri e menù Firmati Riina : La musica di sottofondo non è quella del Padrino, ma solo una nostalgica colonna sonora che spazia tra gli anni Settanta e Ottanta, «Rumore» di Raffaella Carrà e «Splendido Splendente» di Donatella Rettore. Sì, «Corleone» potrebbe essere un ristorante siciliano come altri, nati negli ultimi anni a Parigi, sulla scia del boom della gastronomia itali...

Centro Ricerche Enea del Brasimone - il 15 gennaio Firma intesa : Roma, 11 gen., askanews, - Un polo scientifico e tecnologico di grande rilievo internazionale nel cuore dell'Appennino tosco-emiliano. E' ciò che diventerà il Centro Ricerche Enea del Brasimone grazie ...

Il dossier dei Giochi diventa più forte - a Losanna con la Firma del governo : La corsa alle Olimpiadi 2026: oggi Milano-Cortina e Stoccolma depositano il piano al Cio. L'Italia fa un passo avanti

Beppe Grillo tradisce i No-Vax e Firma il patto per la scienza del prof. Burioni : Beppe Grillo Dopo aver dato corda a lungo al movimento No-Vax, Beppe Grillo fa dietrofront e firma il "patto per la scienza" dell'immunologo Roberto Burioni, volto a sostenere la ricerca e contrastare la pseudomedicina. Il comico e fondatore del Movimento Cinque Stelle dà notizia sul suo blog dell'improvvisa "...

Vaccini - Beppe Grillo e Matteo Renzi Firmano il ‘patto’ di Burioni in difesa della Scienza : Un patto in difesa della Scienza, intesa come "valore universale", contro gli antiVaccinisti e i negazionisti: lo ha ideato l'immunologo Roberto Burioni: "Oggi è successa una cosa molto importante - ha scritto Burioni sul suo sito - Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno sottoscritto (insieme a molti altri), un patto a difesa della Scienza. Perché ci si può dividere su tutto, ma una base comune deve esserci. La Scienza deve fare parte di questa ...

Vaccini - Grillo Firma insieme a Renzi il Patto pro vax dell'immunologo Burioni : Nel secondo nessuna forza politica italiana si presta a sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica, i.e., ...