Finita in Bolivia la fuga di Battisti Conte | “Oggi arriverà in Italia” 

La caccia è Finita - l’Italia va a prendere Battisti. Nelle prossime ore sarà espulso dalla Bolivia : Cesare Battisti potrebbe essere espulso dalla Bolivia gia' Nelle prossime ore. Lo ha riferito una fonte governativa di La Paz. Battisti "e' entrato illegalmente nel Paese, apparentemente con documenti falsificati", ha spiegato. E così la caccia italiana a Cesare Battisti, durata oltre 37 anni, sembra essersi chiusa una volta per tutte su un marciapiedi di Santa Cruz della Sierra, in Bolivia, quando gli agenti dell'Interpol si sono avvicinati ...

Cesare Battisti catturato in Bolivia. Salvini : 'Per lui pacchia Finita' : 'Pretendere di cambiare il mondo con le armi è una stupidaggine ma a quell'epoca tutti avevano delle pistole', disse nel 1991. Arrestato nel 1979 a Milano, evade nel 1981 dal carcere di Frosinone. È ...

Cesare Battisti arrestato in Bolivia - Salvini : “La pacchia è Finita”. Il figlio di Bolsonaro : “Piccolo regalo in arrivo” : “Un infame, un vigliacco, un delinquente che merita di marcire in galera”. Con queste parole a SkyTg24 il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha commentato l’arresto in Bolivia di Cesare Battisti, l’ex membro del gruppo Proletari Armati per il Comunismo condannato in contumacia all’ergastolo in Italia per quattro omicidi risalenti alla metà degli anni Settanta. Il figlio del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, Edoardo, ...

Finita la fuga di Battisti : l’ex terrorista arrestato in Bolivia dall’Interpol : Una squadra speciale dell’Interpol formata da investigatori italiani ha catturato il 64enne terrorista pluri-assassino Cesare Battisti, latitante dal dicembre 2018 dopo la revoca dello status di residente permanente in Brasile e l’ordine di estradizione del presidente Michel Temer