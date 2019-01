Ferrari | da Michael a Mick | Schumacher fa sempre sognare Schumi Jr verso l' Academy

Mick Schumacher - futuro in Ferrari : il figlio di Michael in F1 per i test del Mondiale 2019? : Che prima o poi questi due nomi dal grande fascino sarebbero stati accostati, su quello non c'erano tanti dubbi. Ma che potesse succedere così presto, questa sì che è una vera sorpresa. Schumacher, ...

VIDEO Michael Schumacher - la mostra fotografica inaugurata al Museo Ferrari di Maranello. Che brividi per i 50 anni : Il 3 gennaio al Museo Ferrari di Maranello è stata inaugurata la mostra fotografica Michael 50, in occasione del cinquantesimo compleanno di Michael Schumacher. Un’esposizione che ripercorre con scatti celebri la carriera del sette volte campione del mondo di Formula Uno, che continua a lottare in seguito al terribile incidente sugli sci avvenuto cinque anni fa. Un’esperienza unica, che permette agli appassionati di rivivere i magici trionfi di ...

Michael Schumacher - gli auguri della Ferrari : "Siamo tutti con te - continua a lottare!" : Il 3 gennaio è un giorno speciale. Non solo per Michael Schumacher, che taglia il traguardo dei 50 anni, ma anche per la Ferrari, che non ha perso l'occasione per fare gli auguri di buon compleanno (e non solo) al pilota più vincente della sua storia, con 5 campionati del mondo (sui 7 totali) portati a casa con la scuderia di Maranello."Il nostro campione compie 50 anni oggi - ha scritto il Cavallino rampante sul suo profilo ...

Compleanno Schumacher – Barrichello fiero di aver lavorato al fianco di Michael : “orgoglioso di ciò che abbiamo fatto in Ferrari” : Rubens Barrichello parla di Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: il pilota brasiliano ricorda il tedesco compagno di squadra dal 2000 al 2004 Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e cosa avrebbe realizzato Michael se quel ...

