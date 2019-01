Fca | Piano investimenti Italia va rivisto

Adesso Fca gela il governo : "Con ecotassa il piano in Italia è da rivedere" : Fca ha deciso di rivendere il proprio piano di investimenti in Italia da 5 miliardi di euro dopo l'approvazione delle tasse sull'acquisto di auto di cilindrata medio-alta e diesel.A dirlo è stato proprio il ceo di Fca, Mike Manley, parlando con i giornalisti a margine dell'Auto Show di Detroit. "Certamente il piano deve essere riesaminato di nuovo. È in corso di revisione in questo momento" e "fino a quando la revisione non è finita non posso ...

Fca - Manley : 'Con ecotassa piano investimenti da 5 mld in Italia va rivisto' : DETROIT - Il piano di investimenti da 5 miliardi di euro previsto in Italia dal 2019-2021 'sarà rivisto' e quindi anche il piano di piena occupazione negli stabilimenti Italiani...

Fca - Manley : "Con ecotassa il piano di investimenti in Italia va rivisto" : Il top manager ha sminuito i timori di una frenata dell'economia. 'Sono sempre preoccupato, da quel rischio, ma la fiducia dei consumatori è ancora forte. Per il mercato dei truck sono positivo', ha ...

Fca : Manley stiamo rivedendo piano 5 miliardi di investimenti in Italia : 'stiamo rivedendo il piano di investimenti da 5 miliardi di euro in Italia'. Lo ha detto l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, segnalando che lo scenario 'e' cambiato'. 'Ci sono una serie di ...

Gruppo Fca - "Se resta l'ecotassa rivedremo il piano di investimenti" : Se il governo dovesse introdurre l'ecotassa per avvantaggiare le ibride e le elettriche a scapito delle auto a diesel e a benzina, il piano di investimenti che il Gruppo FCA ha previsto per l'Italia dovrebbe essere rivisto. A comunicarlo, tramite una lettera indirizzata al presidente del consiglio regionale del Piemonte, è stato Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee del costruttore, annunciando che l'azienda italoamericana non ...

Fca : «Il governo ritiri l'ecotassa o salta il piano di investimenti in Italia» : La rottura si è ufficialmente consumata ieri con la presa di posizione della principale casa automobilistica italiana: «Il sistema di bonus-malus inciderà significativamente sulla dinamica del mercato,...

Fca : 'Con l'ecotassa del Governo salta il piano di investimenti in Italia' : "La realizzazione del piano industriale per l'Italia prevede entro il periodo 2019-2021 un ammontare di investimenti pari a 5 miliardi di euro per i il lancio di 13 nuovi modelli o restlyling di ...

Fca contro l'ecotassa : 'Se passa costretti a rivedere il piano produttivo in Italia' : TORINO - 'Il sistema di bonus-malus inciderà significativamente sulla dinamica del mercato, in una fase di transizione del settore estremamente delicata, modificando le assunzioni alla...

Ecotassa - Fca : “Se non cambia dovremo modificare il piano di investimenti in Italia”. E declina l’invito di Chiamparino : L’Ecotassa inserita in manovra con un emendamento della maggioranza fa traballare il piano di investimenti da 5 miliardi annunciato da Fca a fine novembre. Se la norma non cambierà, avverte il gruppo automobilistico, “si renderà necessario un esame approfondito dell’impatto della manovra e un relativo aggiornamento del piano”. Di conseguenza Pietro Gorlier, responsabile delle attività del gruppo automobilistico in Europa, ...

Fca avverte il governo : se passa l'eurotassa modificheremo il piano industriale : Fca contro l'ecotassa sulle auto: se la manovra dovesse confermare la novità introdotta alla Camera sulla manovra, il gruppo automobilistico si troverebbe costretto a modificare il piano industriale ...

Fca - Gorlier : 'Se resta ecotassa auto costretti rivedere piano produttivo per l'Italia' : TORINO - 'Il sistema di bonus-malus inciderà significativamente sulla dinamica del mercato, in una fase di transizione del settore estremamente delicata, modificando le assunzioni alla...

Fca : 'L'ecotassa altera piano industriale di investimenti in Italia' - : Con una lettera i vertici della società spiegano che "lo scenario è stato significativamente modificato" dall'introduzione dei malus per le auto inquinanti nella manovra. E ricordano che sono previsti ...

Gruppo Fca - "Se resta l'ecotassa rivedremo il piano di investimenti" : Se il governo dovesse introdurre l'ecotassa per avvantaggiare le ibride e le elettriche a scapito delle auto a diesel e a benzina, il piano di investimenti che il Gruppo FCA ha previsto per l'Italia dovrebbe essere rivisto. A comunicarlo, tramite una lettera indirizzata al presidente del consiglio regionale del Piemonte, è stato Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee del costruttore, annunciando che l'azienda italoamericana non ...

Fca - se ecotassa costretti rivedere piano : ANSA, - TORINO, 12 DIC - "Il sistema di bonus-malus inciderà significativamente sulla dinamica del mercato, in una fase di transizione del settore estremamente delicata, modificando le assunzioni alla ...