Manley : 'Con l'ecotassa va rivisto il piano per l'Italia'. Ceo di FCA assicura che il gruppo è solido : DETROIT - La prima volta di Manley. In pubblico, ad un salone, a rispondere alle domande dei media sul presente e futuro di Fca. In prima fila alla presentazione del nuovo Ram 'Heavy...

L'ad Manley : 'Gli investimenti di FCA saranno rivisti in Italia dopo l'ok all'ecotassa' : Mike Manley , passo spedito e volto da attore, arriva allo stand di Fca al Motor Show di Detroit, accompagnato a sorpresa dal presidente John Elkann. Sorrisi gentili e strette di mano dal leader della ...

L'ad Manley : "Gli investimenti di FCA saranno rivisti in Italia dopo l'ok all'ecotassa" : Mike Manley, passo spedito e volto da attore, arriva allo stand di Fca al Motor Show di Detroit, accompagnato a sorpresa dal presidente John Elkann. Sorrisi gentili e strette di mano dal leader della ...

FCA e ecotassa - l'AD Manley : 'Il piano di investimenti in Italia sarà rivisto' : FCA, la multinazionale creata da Sergio Marchionne fondendo insieme l'Italiana FIAT e l'americana Crysler, nel prossimo futuro immetterà nel mercato due nuovi modelli della Jeep, oltre al ritorno del Jeep Grand Wagoner. Ma esiste la concreta possibilità che questi due nuovi modelli non vengano prodotti in Italia. Infatti, a sentire il nuovo Amministratore Delegato di FCA, Mike Manley, la produzione potrebbe essere spostata negli Stati Uniti. ...

FCA - MANLEY : 'CON ECOTASSA PIANO INVESTIMENTI IN ITALIA VA RIVISTO'/ Ad Fiat Chrysler : 'Contesto è cambiato' : Mike MANLEY, ad di Fiat Chrysler, ha annunciato che il PIANO di INVESTIMENTI da 5 miliardi di euro per l'ITALIA sarà rivisto a causa dell'ECOTASSA.

FCA - Manley : stiamo rivedendo piano di investimenti in Italia : Roma, 14 gen., askanews, - Fiat Chrysler sta lavorando per rivedere il piano di investimenti per l'Italia, che prevede risorse per cinque miliardi di euro fino al 2021. Lo ha affermato l'...

FCA - Manley : stiamo rivedendo piano di investimenti in Italia : Roma, 14 gen., askanews, - Fiat Chrysler sta lavorando per rivedere il piano di investimenti per l'Italia, che prevede risorse per cinque miliardi di euro fino al 2021. Lo ha affermato l'...

FCA - Manley : 'Rivediamo il piano investimenti in Italia dopo l'ecotassa' : Fca ha deciso di rivedere il proprio piano di investimenti in Italia da 5 miliardi di euro dopo l'approvazione delle tasse sull'acquisto di auto di cilindrata medio-alta e diesel. Ad annunciarlo il ...

FCA e l'ecotassa - Manley : "Investimenti in Italia saranno rivisti" : L'amministratore delegato dal Salone dell'auto di Detroit: "Il piano resta ma stiamo lavorando per adeguarlo al cambiamento delle condizioni di mercato legate alle nuove regolamentazioni"

FCA - Manley : 'Con ecotassa piano investimenti da 5 mld in Italia va rivisto' : DETROIT - Il piano di investimenti da 5 miliardi di euro previsto in Italia dal 2019-2021 'sarà rivisto' e quindi anche il piano di piena occupazione negli stabilimenti Italiani...

FCA - Manley : "Con ecotassa il piano di investimenti in Italia va rivisto" : Il top manager ha sminuito i timori di una frenata dell'economia. 'Sono sempre preoccupato, da quel rischio, ma la fiducia dei consumatori è ancora forte. Per il mercato dei truck sono positivo', ha ...

FCA : Manley stiamo rivedendo piano 5 miliardi di investimenti in Italia : 'stiamo rivedendo il piano di investimenti da 5 miliardi di euro in Italia'. Lo ha detto l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, segnalando che lo scenario 'e' cambiato'. 'Ci sono una serie di ...

FCA - John Elkann in visita al salone dell'auto di Detroit al fianco del ceo Mike Manley : Detroit - John Elkann, presidente di Fiat Chrysler Automobiles, è presente al salone dell'auto di Detroit. Colui che è anche presidente e Ceo di Exor, la cassaforte della famiglia...

FCA - Manley : 'Nel 2019 mercato UE più complesso - peseranno Brexit e ecobonus. Non preoccupato da partnership altrui' : DETROIT - 'Ci sono una serie di cose che succederanno quest'anno in Europa; vedremo cosa succede con Brexit. L'Europa è un mercato complesso. L'altra cosa che vedremo...