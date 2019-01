Fca e l' ecotassa | Manley | Investimenti in Italia saranno rivisti

Ecotassa e incentivi a elettrico e ibrido - Fca : “Stiamo rivedendo il piano di investimenti da 5 miliardi in Italia” : A dicembre lo aveva preannunciato, in attesa però di possibili modifiche alla versione iniziale dell’Ecotassa inserita in manovra. Ora, dopo che il governo ha cambiato la formulazione della tassa sulle emissioni per escludere le utilitarie e colpire solo suv e auto diesel di cilindrate medio alte e incentivare l’acquisto di elettriche e ibride, Fiat Chrysler conferma che sta rivedendo il piano di investimenti per l’Italia da 5 miliardi di ...

Per l'ecotassa Fca minaccia di rivedere piano di investimenti da 5 miliardi in Italia : Fca sta rivedendo il suo piano di investimenti in Italia, 5 miliardi, dopo il via libera alle tasse sugli acquisti di auto di cilindrata medio-alta e diesel. Lo ha detto l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, secondo quanto riporta la Reuters sul proprio sito. "Lo stiamo rivedendo. Fino a che la revisione non sarà ultimata non posso commentare ulteriormente". "Il piano resta sul tavolo non sarà bloccato ma lo stiamo ...

Fca - ecotassa? Meno investimenti Italia : 20.00 Dopo il via libera alle tasse sugli acquisti di auto di cilindrata medioalta e diesel, Fca sta rivedendo il suo piano di investimenti in Italia (5 mld di euro dal 2019-2021), e quindi anche il piano di piena occupazione negli stabilimenti Italiani entro il 2021. Lo annuncia l'ad della casa auto del Lingotto Mike Manley. "Lo stiamo rivedendo-ha precisato-quel piano fu pensato prima dell'introduzione dell'ecotassa. Fino a che la revisione ...

Fca : ecotassa? Meno investimenti Italia : 20.00 Dopo il via libera alle tasse sugli acquisti di auto di cilindrata medioalta e diesel, Fca sta rivedendo il suo piano di investimenti in Italia (5 mld di euro dal 2019-2021), e quindi anche il piano di piena occupazione negli stabilimenti Italiani entro il 2021. Lo annuncia l'ad della casa auto del Lingotto Mike Manley. "Lo stiamo rivedendo-ha precisato-quel piano fu pensato prima dell'introduzione dell'ecotassa. Fino a che la revisione ...

Adesso Fca gela il governo : "Con ecotassa il piano in Italia è da rivedere" : Fca ha deciso di rivendere il proprio piano di investimenti in Italia da 5 miliardi di euro dopo l'approvazione delle tasse sull'acquisto di auto di cilindrata medio-alta e diesel.A dirlo è stato proprio il ceo di Fca, Mike Manley, parlando con i giornalisti a margine dell'Auto Show di Detroit. "Certamente il piano deve essere riesaminato di nuovo. È in corso di revisione in questo momento" e "fino a quando la revisione non è finita non posso ...

Fca - Manley : 'Con ecotassa piano investimenti da 5 mld in Italia va rivisto' : DETROIT - Il piano di investimenti da 5 miliardi di euro previsto in Italia dal 2019-2021 'sarà rivisto' e quindi anche il piano di piena occupazione negli stabilimenti Italiani...

Fca - Manley : "Con ecotassa il piano di investimenti in Italia va rivisto" : Il top manager ha sminuito i timori di una frenata dell'economia. 'Sono sempre preoccupato, da quel rischio, ma la fiducia dei consumatori è ancora forte. Per il mercato dei truck sono positivo', ha ...

Fca : Manley fiducioso sul mercato Ue ma Brexit ed ecotassa sono un'incognita : Domani a Detroit si dovrebbero conoscere, a meno di colpi di scena dell'ultima ora, i dettagli dell'alleanza tra Ford e Volkswagen, ma Mike Manley, amministratore delegato del gruppo Fca, spiega: 'Ci ...

Perchè l'ecotassa non piace a Fca : È uno schiaffo duplice nei confronti di una politica che ha sempre preso per buone le promesse dell'azienda' ha dichiarato la capogruppo al Comune di Torino, Valentina Sganga. Contenuti sponsorizzati ...

Ecotassa sulle auto : spunta una nuova proposta e il grande rifiuto di Fca : Il coordinamento e_mob parla di una proposta più morbida mentre FCA dirama una nota ufficiale dove esprime tutta la sua preoccupazione L’idea di introdurre un’Ecotassa sull’acquisto di auto nuove con emissioni nocive di CO2 sopra i 90g/km ha scatenato una valanga di proteste e polemiche, tanto da far effettuare una prima marcia indietro al Governo che l’aveva proposta. Ora però, l’e_mob, coordinamento di istituzioni, aziende e associazioni ...

Gruppo Fca - "Se resta l'ecotassa rivedremo il piano di investimenti" : Se il governo dovesse introdurre l'ecotassa per avvantaggiare le ibride e le elettriche a scapito delle auto a diesel e a benzina, il piano di investimenti che il Gruppo FCA ha previsto per l'Italia dovrebbe essere rivisto. A comunicarlo, tramite una lettera indirizzata al presidente del consiglio regionale del Piemonte, è stato Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee del costruttore, annunciando che l'azienda italoamericana non ...

Perché l'ecotassa non piace per niente a Fca : Fca potrebbe modificare il proprio piano industriale per l'Italia se la manovra dovesse confermare la cosiddetta ecotassa sulle auto. È quanto scrive in una lettera indirizzata al presidente del ...

“Con l’ecotassa Fca rivedrà gli investimenti in tutta Italia” : Fca esce allo scoperto contro l’ecotassa sulle auto diesel e benzina. Per la prima volta da quando è stata introdotta la misura del bonus-malus, ieri Fiat Chrysler Automobiles ha deciso di rompere definitivamente gli indugi: se il provvedimento non verrà modificato evitando le penalizzazioni, il gruppo sarà costretto a rivedere il piano di investi...

Ecotassa - Fca contro il Governo : "a rischio investimenti in Italia"/ Tassa bonus-malus - crisi su settore auto? : EcoTassa, allarme di Fca: Pietro Gorlier , resp. EMEA, , 'a rischio investimenti in Italia per la Tassa in Manovra'. Il nodo bonus-malus e la crisi auto