Fca | con l' ecotassa rivedremo il piano per l' Italia

Fca - MANLEY : 'CON ECOTASSA PIANO INVESTIMENTI IN ITALIA VA RIVISTO'/ Ad Fiat Chrysler : 'Contesto è cambiato' : Mike MANLEY, ad di Fiat Chrysler, ha annunciato che il PIANO di INVESTIMENTI da 5 miliardi di euro per l'ITALIA sarà rivisto a causa dell'ECOTASSA.

Fca contro l'ecotassa e la modella "cattiva"

Fca - Fim Cisl : con ecotassa il governo fa fuori industria auto : Roma, 14 gen., askanews, - L'ecotassa prevista dalla legge di bilancio 'come temevamo ha dato il suo primo effetto, e non sull'ambiente ma sul piano triennale di cinque miliardi di investimenti di Fca ...

Adesso Fca gela il governo : "Con ecotassa il piano in Italia è da rivedere" : Fca ha deciso di rivendere il proprio piano di investimenti in Italia da 5 miliardi di euro dopo l'approvazione delle tasse sull'acquisto di auto di cilindrata medio-alta e diesel.A dirlo è stato proprio il ceo di Fca, Mike Manley, parlando con i giornalisti a margine dell'Auto Show di Detroit. "Certamente il piano deve essere riesaminato di nuovo. È in corso di revisione in questo momento" e "fino a quando la revisione non è finita non posso ...

Ram 3500 - al Salone di Detroit Fca con un valore record per rimorchiare carichi pesanti : Il Nord America è ormai un mercato centrale per i profitti di Fiat Chrysler Automobiles, che anche in occasione del Salone di Detroit non alza il piede dall'acceleratore e propone un'anteprima mondiale, quella dedicata a Ram 3500. Già nel 2018 Ram ha conosciuto vendite in aumento del 7,3%, grazie al lancio del pick-up più piccolo, il 1500. Adesso è il turno di Ram 3500, più grande, potente e nato con un record che non mancherà di ingolosire gli ...

Fca ha concordato il pagamento di 800 milioni di dollari negli Stati Uniti per chiudere il caso delle emissioni dei motori diesel : Fiat Chrysler Automobilies (FCA) pagherà circa 800 milioni di dollari per il caso sulle emissioni falsate dei suoi motori diesel negli Stati Uniti, emerso nel gennaio del 2017. La società ha concordato la cifra con il governo statunitense. Per quanto

Borsa Milano giù con Azimut - Tod's e Fca : ANSA, - Milano, 10 GEN - Piazza Affari debole dopo i primi scambi, in linea con le altre Borse europee, con il Ftse Mib che arretra dello 0,1%. Sul listino milanese scivolano Azimut , -2,5%, , A2A , -...

Fca Bank contro il provvedimento AGCM : Il giorno 9 gennaio FCA Bank è stata informata del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che sanziona le banche “captive” di tutti i principali costruttori automobilistici operanti in Italia, nonché le associazioni Assofin e Assilea, per aver partecipato a uno scambio di informazioni sulle condizioni dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di automobili, […] L'articolo FCA ...

Fca Bank farà ricorso contro provvedimento Antitrust : TORINO - 'Nel pieno rispetto dell'operato dell'autorità, Fca Bank è convinta che gli addebiti mossile nella decisione siano infondati e presenterà ricorso...