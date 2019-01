Faenza, il gesto della classe per la compagna: ministro Bussetti ‘Sono fiero di voi’

scuolainforma

(Di lunedì 14 gennaio 2019) La cronaca si sta occupandovicenda che riguarda Lisa, una bambina di nove anni che frequenta la quarta elementare di una scuola di. La sua famiglia, purtroppo, nel maggio scorso, ha scoperto che la piccola era affetta da leucemia Linfoblastica acuta di tipo B. La bambina, per i primi mesi dell’anno scorso, ha frequentato la scuola., lasi vaccina per laaffetta da leucemia Come spiega il quotidiano ‘Il resto del Carlino’, Lisa potrebbe tornare a scuola tra febbraio e marzo dopo un nuovo ciclo di terapia. La mammabambina ha spiegato che la dirigenza dell’istituto ‘ha deciso di spostare lain un’aula più grande proprio per far correre meno rischi alla bambina perché in spazi più ridotti aumentano le concentrazioni di batteri e virus. Rimaneva il problema delle difese immunitarie basse che Lisa avrà al suo ...