F1 | futuro in Ferrari per Mick Schumacher?

Mick Schumacher - futuro in Ferrari : il figlio di Michael in F1 per i test del Mondiale 2019? : Che prima o poi questi due nomi dal grande fascino sarebbero stati accostati, su quello non c'erano tanti dubbi. Ma che potesse succedere così presto, questa sì che è una vera sorpresa. Schumacher, ...

F1 - clamoroso colpo di scena nel futuro di Arrivabene : l’ex Ferrari vicino ad un nuovo team : Dopo la chiusura della sua esperienza in Ferrari, Arrivabene sarebbe vicino a diventare team principal di un nuovo team in Formula 1 Maurizio Arrivabene potrebbe rimanere lontano dalla Formula 1 per poco tempo, ripartendo niente meno che dall’Alfa-Sauber. Secondo quanto rende noto la Bild, l’ex team principal della Ferrari sarebbe vicino a ricoprire lo stesso ruolo nella scuderia svizzera, affiancando Vasseur nel progetto di ...

Ferrari - il profilo del futuro Team Principal Mattia Binotto : E' in Ferrari praticamente da sempre, il 49enne Mattia Binotto , che come spiega Carlo Vanzini è pronto al ruolo di Team Principal sostituendo Maurizio Arrivabene. Uomo della Rossa su cui Sergio ...

F1 – Grosjean carica la Haas : “niente più errori - siamo dietro le big! futuro? Spero che non vincano solo Ferrari e Mercedes” : Romain Grosjean esalta le qualità della Haas e carica la scuderia statunitense: in vista del 2019 non sono ammessi errori per poter restare dietro soltanto alle big La Haas continua nel suo percorso di crescita, ritagliandosi sempre più spazio all’interno del panorama della F1. La scuderia americana ha raccolto due ottavi posti nelle prime due stagioni in F1, per poi sorprendere tutti con un 5° posto nei Costruttori nella passata ...

F1 - Ericsson e quella strana ‘speranza’ sul futuro di Leclerc in Ferrari : “se farà bene sarà positivo anche per me” : Il pilota svedese si è soffermato sulla nuova esperienza in Ferrari di Leclerc, sperando che faccia bene per esaltare il proprio lavoro in Sauber Una stagione da compagni di squadra con alti e bassi, chiusa in crescendo dopo un inizio alquanto difficoltoso. Le strade di Marcus Ericsson e Charles Leclerc si sono adesso divise, con il primo rimasto in Alfa-Sauber come terzo pilota e il secondo trasferitosi alla Ferrari, dove farà coppia con ...

Ferrari : gli auguri per il futuro alle porte : Dalla Ferrari gli auguri per il Nuovo Anno, con lo sguardo al futuro e una riflessione sul 2018, segnato dalla morte a luglio di Sergio Marchionne. “Quello che si sta per chiudere è stato un anno di profondi cambiamenti per la Ferrari. Uno, indubbiamente, ha causato un grande dolore: la scomparsa di Sergio Marchionne ha […] L'articolo Ferrari: gli auguri per il futuro alle porte sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Berger prevede un futuro in Ferrari per Mick Schumacher : Gerhard Berger è convinto che il figlio di Michael Schumacher sia destinato a una carriera in Ferrari. Ultimamente sono sempre più insistenti le voci secondo cui Mercedes e Ferrari starebbero lavorando per assicurarsi il 19enne e farlo entrare nei rispettivi driver development programmes. “Mick sarà in Ferrari nel giro di due anni, ma non so […] L'articolo Berger prevede un futuro in Ferrari per Mick Schumacher sembra essere il ...

Mick Schumacher - la frase toccante su papà Michael e quelle voci sul futuro in Ferrari : Mick Schumacher , lo sa, ha un cognome importante. Specialmente nel 'settore' in cui, piano piano, si sta facendo strada: l'automobilismo. E intervistato dalla televisione tedesca Rtl , il figlio di ...

F1 – Il futuro di Alonso e l’ennesima frecciata alla Ferrari : “Fernando avrebbe vinto il Mondiale con la Rossa” : Flavio Briatore non è certo dell’addio definitivo di Alonso alla F1: il manager italiano sicuro delle sue idee Sono in corso le qualifiche dell’ultima gara dell’anno di F1: i piloti sono in pista a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza per il Gp di Abu Dhabi, in programma domani pomeriggio. Occhi puntatissimi su Fernando Alonso al suo ultimo anno in F1: lo spagnolo, deluso e frustrato da anni di ...

F1 - definito il futuro di Robert Kubica : Ferrari spiazzata dalla scelta del pilota polacco : Secondo alcune indiscrezioni della stampa tedesca, Kubica avrebbe firmato il contratto con la Williams, obbligando la Ferrari a virare su Wehrlein per il ruolo di driver development Tra Ferrari e Williams, Robert Kubica pare abbia scelto la seconda. Il pilota polacco ha deciso di vivere l’esperienza di pilota titolare, declinando l’offerta della scuderia di Maranello che gli avrebbe affidato lo sviluppo del ...

Formula 1 - Robert Kubica : “Tra pochi giorni deciderò quello che voglio fare. Può esserci un futuro anche in Ferrari” : Manca ancora qualche tassello nel completare l’elenco completo dei piloti che parteciperanno al prossimo Mondiale di Formula 1. Un sedile vuoto pare esserci ancora in Williams, dove non dovrebbe essere riconfermato il russo Sirotkin, anche a causa della mancanza dell’importante budget economico avuto nella scorsa stagione. Al suo posto potrebbe arrivare Robert Kubica ed il pilota polacco è stato intervistato da Motorsport.com ed ha ...