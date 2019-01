F1 – Che scoop da casa Ferrari | ecco chi potrebbe ricoprire il ruolo di collaudatore nei

L'uomo Che inventava gli scoop : smasCherato cronista tedesco premiatissimo in tutto il mondo : Aveva firmato esclusive, reportage, inchieste per anni per una delle testate più autorevoli a livello internazionale, Der Spiegel, vincendo anche importanti premi. Ma la maggior parte delle notizie ...

Michael SchumaCher 'non è più attaccato ai macchinari'. Lo scoop del Daily Mail : Una settimana fa il presidente della Fia, nonché ex team principal del sette volte campione del mondo Schumacher, durante un'intervista rilasciata ad Auto Motor und Sport, aveva rivelato di aver ...

Scoop! La MarChesa Del Secco a Uomini e Donne Over! : Incredibile! Tra i corridoi Mediaset si mormora che la Marchesa Del Secco D’Aragona, molto presto sarà seduta nel parterre femminile di Uomini e Donne Over! Ecco tutte le news! A Uomini e Donne nei prossimi giorni ci potrebbe essere una ventata di novità. Se per quanto riguarda il trono classico, Maria De Filippi ha pensato bene di inserire tra i tronisti Vip, Valeria Marini, per quanto riguarda il trono Over potrebbe esserci una mera ...