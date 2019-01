Entella | appuntamento con la storia | contro la Roma alla ricerca dell’ennesima impresa

calcioweb.eu

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Si conclude il programma valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, un match che preannuncia grande spettacolo è quello traed, in particolar modo c’è grande curiosità per vedere all’opera gli ospiti che stanno vivendo una favola e hanno intenzione di tentare la grande. Unincredibile per il club di Serie C e che ha conquistato questa prestigiosa vetrina dopo aver battuto ai rigori il Genoa al Ferraris ai sedicesimi. Previsto l’esodo per l’, oltre 500 tifosi arriveranno in pullman e auto private nella Capitale.L’allenatore Roberto Boscaglia spiega che “la partita si prepara da sola, perché le motivazioni sono al top. Non vogliamo che sia solo una festa giocare all’Olimpicouna squadra piena di campioni. Vogliamo anche impensierirli”. In attacco confermato Simone Icardi, ex ...