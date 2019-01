Eni per la prima volta nell' Emirato di Sharjah

Barbara d’Urso - è gaffe a DomEnica Live (con tanto di pernacchia) : cos’è successo : Domenica Live, la gaffe di Barbara d’Urso non passa inosservata Oggi a Domenica Live Barbara d’Urso ha ospitato Annalisa Minetti per darle modo di rispondere agli hater. La cantante in realtà era in collegamento dalla chiesa dove si stava svolgendo il battesimo della figlia. Anche la bambina è stata decisamente protagonista della puntata! Ma cosa è […] L'articolo Barbara d’Urso, è gaffe a Domenica Live (con tanto di ...

DomEnica Live - intervista alla figlia di Diego Armando Maradona : "Ha chiesto perdono a me e mia madre" : Barbara d’Urso a Domenica Live ha intervistato quest'oggi Jana, la figlia dell’ex pibe de oro Diego Armando Maradona; insieme a lei anche il fratello Diego Armando JR.Ai microfoni di Barbara d’Urso, Jana racconta il primo incontro con il papà Diego Armando Maradona, che ha conosciuto solo all’età di 18 anni: "Prima di quell’incontro mi sono sempre chiesta perché dovessi essere io a conoscerlo, se avesse voluto lo avrebbe fatto lui. Però ...

Christopher Lambert a DomEnica Live : l’amore per Camilla e l’incidente con Barbara : Christopher Lambert ospite a Domenica Live: è Sergio in Dottoressa Giò Christopher Lambert a Domenica Live ha ricevuto le famose sorprese di Barbara d’Urso. L’attore non è stato un ospite scelto a caso per questa prima puntata del 2019, perché è nel cast di Dottoressa Giò che andrà in onda stasera. Lambert interpreta i panni […] L'articolo Christopher Lambert a Domenica Live: l’amore per Camilla e l’incidente con ...

Annalisa Minetti a DomEnica Live risponde agli haters : "Vanno perdonati perché non sanno ancora amare" : Nella puntata andata in onda oggi, Domenica 13 gennaio 2019, di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso che ha esordito su Canale 5 con la nuova versione ridotta, sono andate in onda le immagini del battesimo di Elèna Francesca, la seconda figlia di Annalisa Minetti, nata nel marzo 2018, che la cantante e atleta paralimpica ha avuto dal marito Michele Panzarino, sposato nell'ottobre 2016.Al termine della cerimonia, Annalisa ...

L'Aquila - donna ricoverata per mEningite da mEningococco : avviata la profilassi : Nuovo caso di meningite da meningococco: questa volta ha colpito una donna di 60 anni originaria di Roma e residente a L'Aquila. Nel giro di pochi giorni le sue condizioni sono precipitate a tal punto che attualmente è in coma. Secondo quanto hanno riportato i medici, le prossime ore saranno determinanti, soprattutto perché sarà possibile comprendere i danni che la malattia potrebbe averle causato. meningite da meningococco: una donna è in coma ...

Elena Sofia Ricci a DomEnica In confessa : «Ho nascosto a mia madre che stava per morire. Ecco perché» : Elena Sofia Ricci ospite di Mara Venier a Domenica In , racconta gli ultimi episodi accaduti nella sua vita che l'hanno segnata profondamente e l'hanno spinta a fare anche confessioni importanti di ...

VALERIA FABRIZI CHI È/ 'Ho perso un figlio - un maschietto - aveva tre mesi : non l'ho mai detto' - DomEnica In - : VALERIA FABRIZI a Domenica In: gli uomini della sua vita, il matrimonio con Tata Giacobetti e il figlio perso a soli tre mesi: 'Era un maschietto, ho...'

GIAMPIERO GALEAZZI/ "Ho passato momenti difficili - sono stato operato al ginocchio" - DomEnica In - : GIAMPIERO GALEAZZI ospiti di Mara Venier per ripercorrere la sua carriera, l'operazione al ginocchio e quella frase che una settimana fa ha...

DomEnica In : Mara VEnier lascia lo studio in lacrime per Galeazzi : Mara Venier abbandona in lacrime lo studio di Domenica In per Galeazzi Un clamoroso colpo di scena alla prima puntata in diretta del 2019 di Domenica In, dopo i precedenti appuntamenti natalizi registrati in largo anticipo. Mara Venier ha lasciato lo studio. Lo ha fatto per una forte emozione provata durante l’intervista a Giampiero Galeazzi, il telecronista sportivo, conduttore, giornalista ed ex canottiere che è ritornato ospite del ...

DomEnica In - l’appello al governo di Elena Sofia Ricci : “No al rito abbreviato per i reati sessuali” : Elena Sofia Ricci, dopo aver rivelato in una recente intervista di aver subito un abuso da ragazzina, è tornata sull’argomento nel salotto di Mara Venier a Domenica In. “A 12 anni ho subito violenza da un amico di famiglia, riesco a parlarne ora che la mia mamma non c’è più, perché so che se lo avesse saputo le avrei dato un grande dolore.” “Non dissi niente, evitai solo di frequentare quella persona, poi è ...

DomEnica In - Giampiero Galeazzi accolto in studio così : da brividi - perché Bisteccone si arrabbierà : A Domenica In di Mara Venier, che oggi, Domenica 13 gennaio, è tornata ad essere in diretta su Rai 1, in studio ancora una volta Giampiero Galeazzi. La sua ospitata prima di Natale, quando era arrivato in sedia a rotelle ed era stato accolto da un lungo abbraccio della Venier, aveva commosso tutta I

