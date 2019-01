ilfattoquotidiano

: Egitto, “Ho trovato la tomba di Cleopatra”: la rivelazione dell’archeologo Zahi Hawass - FQMagazineit : Egitto, “Ho trovato la tomba di Cleopatra”: la rivelazione dell’archeologo Zahi Hawass - erregi69 : Egitto, “Ho trovato la tomba di Cleopatra”: la rivelazione dell’archeologo Zahi Hawass - Arcadia_radici : ?? #archeonews #Egitto «Ho trovato la #tomba di #Cleopatra», la rivelazione dell'archeologo #Hawass #arcadia… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Ladi Cleopatra, l’ultima celebre regina d’sta per essere riportata alla luce. E con lei, le spoglie del suo ultimo tragico amore: Marco Antonio. A dare la notizia è l’archeologo, considerato il massimologo al mondo: “Sono molto vicino: penso davvero di averla individuata, sono sulla buona strada, ho grandi speranze di trovarla presto”, ha detto in una conferenza all’Università di Palermo.Nella Valle dei Re e ad Alessandria si lavora con le tecnologie più avanzate per svelare i tanti misteri ancora irrisolti delle piramidi egiziane e per trovare ladi Cleopatra. La regina dal fascino fatale sarebbe sepolta insieme con Marco Antonio, l’uomo con cui condivise il declino del regno tolemaico e il passaggio dell’sotto la Roma imperiale di Ottaviano. A Palermo,ha fatto il punto sulle ...