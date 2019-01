È pace tra governo e sindaci | ma Leoluca Orlando resiste | Io vado avanti

E' pace tra governo e sindaci - ma Leoluca Orlando resiste : "Io vado avanti. Provvederò a mia firma a rilasciare i certificati di residenza" : L'incontro della pace. Quello chiarificatore dalle parole rassicuranti. Anche se poi il ministro Matteo Salvini ha alzato nuovamente il tiro: "Non avevano capito". A giudicare dalle dichiarazioni ufficiali, rilasciate dopo un'ora di colloquio sul decreto Sicurezza tra il premier Giuseppe Conte e una rappresentanza dell'Anci, tutti i nodi sarebbero stati sciolti. "Abbiamo portato delle proposte di integrazione e di armonizzazione della norma e ...

Torregiani : «Dopo 40 anni mio padre riposerà in pace» E incontra Salvini Video : Il figlio del gioielliere ucciso nel 1979 in una sparatoria in cui lui stesso, 15enne, rimase ferito e perse l’uso delle gambe: «Al governo chiedo fermezza». Il ministro dell’Interno: «Galera a vita per questo assassino comunista»

Uccide la fidanzata - ma è costretto a sposare il cadavere : 'Solo così potrà trovare la pace' : Credeva di essere posseduto dal diavolo e ha ucciso a morte la sua fidanzata. Ora i genitori e i parenti della giovane chiedono che sposi il suo cadavere. Un matrimonio con tanto di abiti e scambio di ...

Australian Open – Angelique Kerber suona la carica : “sono motivata - voglio far vedere a tutti di cosa sono capace” : Angelique Kerber suona la carica in vista degli Australian Open: la tennista tedesca, in grande fiducia, lancia la sfida ad ogni avversaria Un anno fa, di questi tempi, Angelique Kerber si approcciava ad un 2018 pieno di punti interrogativi: la stagione precedente, quella 2017, era stata a dir poco orribile. Da numero 1 al mondo, era crollata sotto il peso della pressione, senza brillare in nessun torneo degno di nota, finendo poi per ...

Migranti - pace armata tra Conte e Salvini. La Ue apre all’Italia sui ricollocamenti : È una pace armata che può essere letta in due modi differenti. A seconda della prospettiva scelta. E dell’interpretazione che si dà ai tempi degli eventi. Perché da una parte Giuseppe Conte conferma «l’impegno di accogliere» i Migranti della Sea Watch e della Sea Eye e precisa che «in attesa dei trasferimenti chiederà un incontro urgente con Avramo...

pace fatta tra Salvini e Conte 10 migranti ospitati dai Valdesi : Nessuna crisi di governo. Come anticipato da Affaritaliani.it è stato trovato l'accordo sull'emergenza migranti. Una decina di migranti di Sea Watch 3 e Sea Eye saranno accolti in Italia a spese della Chiesa Valdese. Un'ora e mezza di vertice notturno a Palazzo Chigi e' bastata per risolvere il nodo dei migranti sbarcati ieri a Malta, tema che da giorni lacerava il governo Segui su affaritaliani.it

FNSI e Assostampa si schierano con Fabiana pacella dopo l'ennesima querela temeraria da Bcc Terra d'Otranto : ... è l'ostinazione con la quale si vuole colpire il diritto di cronaca e il diritto dei cittadini ad essere informati di quanto accaduto nella lunga e travagliata vita giudiziaria dell'istituto ...

AL VIA LA 12ESIMA EDIZIONE DI ''STRADE'' : NUOVE PROPOSTE DEL TEATRO AL NOBELPERLApace : Per gli spettacoli della rassegna , ingresso 10 euro, saranno attive le prevendite presso la libreria Polarville, in via Castello all'Aquila. Al termine degli spettacoli ci sarà il consueto incontro ...

ASSESSORATO ALLA CULTURA - Illustrati da sindaco Tagliani - ass. Maisto e direttrice pacelli : 'Courbet e la natura', i numeri della mostra realizzata a palazzo dei Diamanti 09-01-2019 / Giorno per giorno Si è svolta mercoledì 9 gennaio nella sala di Giunta della residenza municipale di Ferrara ...

Saldo e Stralcio : il via alla pace fiscale : Ebbene si, quello che fino a pochi mesi fa sembrava un miraggio si è concretizzato, proprio in questi giorni infatti è stato pubblicato, sul sito dell' Agenzia delle entrate di riscossione, il modello per aderire alla pace fiscale e il comunicato stampa con le note illustrative. Vediamo insieme chi può aderire al " Saldo e Stralcio", i debiti che possono essere sanati e in che misura, i requisiti per accedere, le modalità di pagamento e la ...

Cartelle : tra Isee - reddito e tempi ecco come funziona la pace fiscale : Ai nastri di partenza la pace fiscale per chi è in difficoltà economica. Con la pubblicazione del modello di adesione al «saldo e stralcio» delle Cartelle datate 2000-2017, l’agente pubblico della riscossione avvia la macchina della decima sanatoria introdotta dal Governo Conte con la legge di Bilancio. Le altre nove sono quelle previste dal decreto fiscale...

Mattarella : Tricolore testimone identità - pace e cooperazione tra genti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse